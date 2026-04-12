  • BIST 12433.5
  • Altın 6811.86
  • Dolar 44.5989
  • Euro 52.3513
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
Kültürel Miras Teknik Komitesi, St. Barnabas Manastırı'nda bulunan kilise binasında çalışma başlattı

İncirli: Tüm paydaşlarla mali disiplin ve üretim temelli ekonomi modeli kuracağız

» »
CTP, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nı ziyaret etti
İncirli: Tüm paydaşlarla mali disiplin ve üretim temelli ekonomi modeli kuracağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Kıbrıs Türk Esnaf ve Zaanatkarlar Odası’nı (KTEZO) ziyaret etti. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli öncülüğünde gerçekleşen ziyarette,  İncirli’ye Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, MYK üyesi Murat Şenkul ve milletvekilleri Asım Akansoy, Fide Kürşat ile Filiz Besim  eşlik etti. KTEZO Başkanı Mehmet Ali Ardıç ile Genel Koordinatör Hürrem Tulga’nın da hazır bulunduğu görüşmede, yaşanan sıkıntılarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu ve bundan sonra izlenecek yol haritasına ilişkin değerlendirme yapıldı.

 

Ziyaret sırasında söz alan Sıla Usar İncirli, ülkenin en derin ekonomik ve demokratik krizlerinden birini yaşadığını ifade etti. Ekonomide en önemli unsurlardan birinin öngörülebilirlik ve mali disiplin olduğunu vurgulayan İncirli, halkın alım gücünün her geçen gün daha da düştüğünü söyledi. “Halk yoksullaşıyor, piyasa yoklaşıyor. Uzun süredir ekonomik durgunluk ve daralma yaşanıyor” diyen İncirli, bu tablonun nedenleri arasında yolsuzluk, hukuksuzluk ve hükümetin yanlış politikalarının bulunduğunu belirtti. İncirli, CTP iktidarında tüm paydaşlarla birlikte öngörülebilir bir program, mali disiplin, kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadele ve üretim odaklı bir ekonomik model üzerinde çalışacaklarını vurguladı. Ayrıca İncirli, KTEZO’nun önemli bir ekonomik örgüt olduğunu ve zor zamanlarda her zaman sorumluluk üstlendiğini ifade ederek, CTP için en önemli noktalardan birinin de “birlikte yönetme ve politika üretme” anlayışı olduğunu söyledi.

 

KTEZO temsilcileri ise  yaşanan ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek esnafın son derece zor şartlar altında dükkanlarını ayakta tutmaya çalıştığını vurguladı; mevcut hükümetin izlediği ekonomik politikalardan duydukları memnuniyetsizliği açıkça ifade ederken, bu süreçte kalıcı çözümler üretilebilmesi için iş birliğinin şart olduğunu belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti