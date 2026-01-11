  • BIST 12200.95
SON DAKİKAMeteoroloji Dairesi, yarın sabah saat 05.00’e kadar karada ve denizde fırtına uyarısı yaptı.

İskele'deki bıçaklı saldırıda bir kişi yaralandı

İskele’de saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda bir kişi bıçakla yaralandı.
İskele'deki bıçaklı saldırıda bir kişi yaralandı

Polis açıklamasına göre, Z.G. (E-43), boşanma aşamasında olduğu eşine yönelik mahkeme tarafından verilmiş, 200 metreden fazla yaklaşmama yönündeki koruma emrine rağmen, eşinin kaldığı apartman önüne gitti. Z.G.’nin, eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü gerekçesiyle, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçakla M.B.O. (E-28)’yu bel kısmından yaraladığı belirtildi.

Yaralanan M.B.O., Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, tedavisinin ardından acil serviste müşahede altına alındı.

Olayın ardından Z.G. tutuklanırken, polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

 

