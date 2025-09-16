  • BIST 11182.96
İskele'deki kavgaya 'Turizm Polisleri'nden zamanında müdahale

İskele’deki kavgaya ‘Turizm Polisleri’nden zamanında müdahale

Olaya bölgede bulunan “Turizm Polisleri” tarafından zamanında müdahale edildi ve kavgaya karışan bahse konu şahıslar tutuklandı.
İskele’deki kavgaya ‘Turizm Polisleri’nden zamanında müdahale

İskele’de Long Beach Mackenzie yürüyüş yolunda dün saat 22.00 sıralarında hurma çekirdeklerini birbirlerine attıklarından dolayı kendilerini uyaran güvenlik görevlisi M.A.A. (E-28) ile aralarında çıkan tartışma neticesinde E.Ö, ve Y.Y.M.(E-18) bir taraf, M.A.A. ve S.B.(E-28) ise diğer taraf olup birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurmak suretiyle kavga ettikleri sırada E.Ö, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçağı M.A.A.(E-28) ve S.B.(E-28)’ye korkutmak maksadıyla gelişi güzel sallayıp silah taşıdı.

Olaya bölgede bulunan “Turizm Polisleri” tarafından zamanında müdahale edildi ve kavgaya karışan bahse konu şahıslar tutuklandı.

Soruşturma sürüyor.

    Diğer Haberler
