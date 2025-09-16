İskele’deki kavgaya ‘Turizm Polisleri’nden zamanında müdahale

İskele’de Long Beach Mackenzie yürüyüş yolunda dün saat 22.00 sıralarında hurma çekirdeklerini birbirlerine attıklarından dolayı kendilerini uyaran güvenlik görevlisi M.A.A. (E-28) ile aralarında çıkan tartışma neticesinde E.Ö, ve Y.Y.M.(E-18) bir taraf, M.A.A. ve S.B.(E-28) ise diğer taraf olup birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurmak suretiyle kavga ettikleri sırada E.Ö, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçağı M.A.A.(E-28) ve S.B.(E-28)’ye korkutmak maksadıyla gelişi güzel sallayıp silah taşıdı.
Olaya bölgede bulunan “Turizm Polisleri” tarafından zamanında müdahale edildi ve kavgaya karışan bahse konu şahıslar tutuklandı.
Soruşturma sürüyor.
