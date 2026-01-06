  • BIST 11833.49
  • Altın 6121.517
  • Dolar 43.0386
  • Euro 50.336
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKATrump Meksika ve Kolombiya'yı da tehdit etti

Kamuda yetkili beş sendika Başbakanlık önüne yürüyor

» »
Kamuda yetkili beş sendika, “Yolsuzluğa, Yoksulluğa ve Yok Oluşa Hayır” pankartıyla Gönyeli Çemberi’nde toplanarak Başbakanlık binası önüne yürüyüş başlattı.
Kamuda yetkili beş sendika Başbakanlık önüne yürüyor

Kamuda yetkili beş sendika, “Yolsuzluğa, Yoksulluğa ve Yok Oluşa Hayır” pankartıyla yürüyüş düzenliyor.

Gönyeli Çemberinde buluşan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yetkilileri, Başbakanlık binası önüne yürüyüş başlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tozlu hava bugün de etkili olacak06 Ocak 2026 Salı 09:23
  • İzlem Gürçağ Altuğra: “UBP yüz kızartıcı iddialarla anılamaz”06 Ocak 2026 Salı 09:13
  • Şap hastalığına karşı 57 bin 576 doz aşı yapıldı06 Ocak 2026 Salı 09:07
  • Sokaklar ısınıyor... Eylemler başlıyor... “Yolsuzluğa, yoksulluğa ve yok oluşa hayır” yürüyüşü!05 Ocak 2026 Pazartesi 13:56
  • Basın-sen: Haberi paylaşan dahi ‘yayıncı’ sıfatıyla soruşturmanın muhatabı haline getiriliyor05 Ocak 2026 Pazartesi 13:42
  • Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, çam kese böceğine karşı ilaçlama çalışmasına başlıyor05 Ocak 2026 Pazartesi 13:34
  • LDH Başkanı Görgüner: Ceza Yasası’na eklenmek istenen ‘Dezenformasyon Suçu’ ifade özgürlüğünü tehdit ediyor05 Ocak 2026 Pazartesi 13:30
  • Biray Hamzaoğulları: CTP seçimde %50 alabilir05 Ocak 2026 Pazartesi 10:50
  • Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı resmi açılış töreni 7 Ocak’ta…05 Ocak 2026 Pazartesi 09:43
  • Devrim Barçın: Hayat pahalılığı bugün açıklanıyor, maaşlar ve asgari ücret netleşecek05 Ocak 2026 Pazartesi 09:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti