KAMUSEN: Çarşamba günü Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na yürüyeceğiz

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Genel Başkanı Metin Atan, sendikaların eylemlerinin devam edeceğini, Çarşamba günü Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na yürüyeceklerini açıkladı.
KAMUSEN Genel Başkanı Atan yaptığı yazılı açıklamada, Maliye Bakanlığı önündeki eylemde lastik yakılmasıyla ilgili Maliye Bakanlığı’nın sendikalardan şikâyetçi olduğunu, polisin kendilerini çağırdığını ve ifadelerini verdiklerini belirtti. Açıklamasında, “Bunlara hiç gerek yoktu.” ifadesini kullanan Atan, eylemin amacının insanlara ve ülkeye zarar vermek olmadığını kaydetti.

Atan, sendikaların eylem hakkını kullandığını ancak bazı siyasi çevrelerin sendikaları “terörist” ya da “anarşist” gibi göstermeye başladığını savunarak, bu yaklaşımı kabul etmediklerini, sendikaların bu ülkede “mihenk taşı” olduklarını kaydetti.

Maliye Bakanlığı önündeki eylemin temel nedenlerinden birinin yılsonu yaklaşırken çalışanları doğrudan etkileyen matrah, vergi dilimleri ve kişisel indirimler olduğunu vurgulayan Atan, söz konusu düzenlemelerin yalnızca kamu görevlilerini değil, özel sektörde çalışanları da yakından ilgilendirdiğini belirtti.

Atan, sendikaların asıl gayesinin halkın, vatandaşın ve çalışanın hakkını korumak olduğuna dikkat çekerek,  “Bu ülkeyi bitirdiniz, talan ettiniz, peşkeş çektiniz” şeklinde eleştirilerde bulundu.

Açıklamasında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı da işaret eden Atan, Arıklı’ya yönelik yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını gündeme taşınacaklarını kaydetti.

“Bu ülkede ya temizleneceğiz ya patlayacağız ya da susacağız.” ifadesini kullanan Atan, sendikaların susmayacağını vurguladı.

