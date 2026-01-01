  • BIST 11261.52
  • Altın 5965.266
  • Dolar 42.9461
  • Euro 50.5276
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul -1 °C
  • Ankara -6 °C
SON DAKİKAKahve ve çikolata 'masum' ikili olmayabilir

Kıbrıs, AB dönem başkanlığını devraldı

» »
Kıbrıs Rum Yönetimi, bugünden itibaren AB Dönem Başkanlığı’nı devraldı.
Kıbrıs, AB dönem başkanlığını devraldı

Rum Lider Nikos Hristodulidis, yaptığı Yeni Yıl konuşmasında, 2026 yılının Kıbrıs için "dönüm noktası" niteliğinde bir yıl olacağını, adanın altı aylık bir dönem için Avrupa Birliği Konseyi'nin dönem başkanlığını üstleneceğini söyledi.

“Altı ay boyunca, ülkemiz Avrupa Birliği Konseyi başkanlığını üstlenecek. Bu şüphesiz bir gurur anı, ulusal bir görev, büyük bir sorumluluk ve eminim ki buna başarıyla yanıt vereceğiz,” dedi.

Kıbrıs'ın altı aylık görev süresi boyunca "dünyaya açık, özerk bir birlik için çalışacağını" söyledi . Bu, ülkenin 2004'te AB'ye katılımından bu yana bu rolü üstlendiği ikinci dönem olacak.

AB Konseyi konusundan uzaklaşarak, “2026 yılına girerken, sorumlu mali politikamız sayesinde Kıbrıs Cumhuriyeti, ekonomik büyüme yolunda güven ve gururla ilerliyor” dedi.

Kıbrıs’ın dönem başkanlığı ve AB-Türkiye ilişkileri

Kıbrıs’ın dönem başkanlığını devralacak olmasıyla birlikte gözler AB-Türkiye ilişkilerinin nasıl ilerleyeceğine çevrildi. Avrupa Birliği son dönemde Ankara ile askeri işbirliğini ilerletmek isterken, Kıbrıs Türkiye’nin AB savunma programı SAFE’ye katılımını veto ediyor.

Rum Lider Nikos Hristodulidis, vetonun kalkmayacağını açıkladı. Kombos ise “Başkanlığı ulusal meseleler için kullanmayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Nisan’daki gayriresmi zirveye davet etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Ancak uzmanlar Ankara’yla savunma işbirliğinin tıkanabileceğini öngörüyor. AB, Türkiye’nin NATO üyeliğiyle stratejik ortaklığını önemsiyor; Kıbrıs vetosu engel.

Başkanlık, Türkiye-AB ilişkilerinde test olacak. Kıbrıs’ın “farklı zihniyet” vurgusu, Ankara’yla diyaloğu artırma sinyali verse de gerilim sürecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB dönem başkanlığı Kıbrıs'a geçiyor31 Aralık 2025 Çarşamba 15:38
  • Şap hastalığına karşı aşılama çalışmaları sürüyor… 54 bin 163 hayvan aşılandı31 Aralık 2025 Çarşamba 14:51
  • En fazla yağış nereye düştü?31 Aralık 2025 Çarşamba 14:46
  • Sahte kira sözleşmesi ve izinsiz emlakçılık: 2 tutuklu, 1 yasal işlem31 Aralık 2025 Çarşamba 11:52
  • Geçitköy yolunda öğrenci minibüsü ile araç çarpıştı: 3 yaralı31 Aralık 2025 Çarşamba 11:48
  • Harmancı ne demek istedi? "siyasi geleceğime ilişkin kapsamlı bir açıklama yapacağım"30 Aralık 2025 Salı 22:20
  • DAÜ-SEN: "Yasa ve Hukuk Tanımazları Caydıracak Tedbirler Alınmalıdır!"30 Aralık 2025 Salı 09:54
  • KIB-TEK’teki geçici personel 1 Ocak’tan itibaren daimi kadroya alınıyor30 Aralık 2025 Salı 09:35
  • Gece saatlerinde yer yer yağmur bekleniyor30 Aralık 2025 Salı 09:10
  • “2026, sadece bir seçim değil, toplumsal kurtuluşun eşiğidir”29 Aralık 2025 Pazartesi 18:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti