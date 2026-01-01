Kıbrıs, AB dönem başkanlığını devraldı

Rum Lider Nikos Hristodulidis, yaptığı Yeni Yıl konuşmasında, 2026 yılının Kıbrıs için "dönüm noktası" niteliğinde bir yıl olacağını, adanın altı aylık bir dönem için Avrupa Birliği Konseyi'nin dönem başkanlığını üstleneceğini söyledi.

“Altı ay boyunca, ülkemiz Avrupa Birliği Konseyi başkanlığını üstlenecek. Bu şüphesiz bir gurur anı, ulusal bir görev, büyük bir sorumluluk ve eminim ki buna başarıyla yanıt vereceğiz,” dedi.

Kıbrıs'ın altı aylık görev süresi boyunca "dünyaya açık, özerk bir birlik için çalışacağını" söyledi . Bu, ülkenin 2004'te AB'ye katılımından bu yana bu rolü üstlendiği ikinci dönem olacak.

AB Konseyi konusundan uzaklaşarak, “2026 yılına girerken, sorumlu mali politikamız sayesinde Kıbrıs Cumhuriyeti, ekonomik büyüme yolunda güven ve gururla ilerliyor” dedi.

Kıbrıs’ın dönem başkanlığı ve AB-Türkiye ilişkileri

Kıbrıs’ın dönem başkanlığını devralacak olmasıyla birlikte gözler AB-Türkiye ilişkilerinin nasıl ilerleyeceğine çevrildi. Avrupa Birliği son dönemde Ankara ile askeri işbirliğini ilerletmek isterken, Kıbrıs Türkiye’nin AB savunma programı SAFE’ye katılımını veto ediyor.

Rum Lider Nikos Hristodulidis, vetonun kalkmayacağını açıkladı. Kombos ise “Başkanlığı ulusal meseleler için kullanmayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Nisan’daki gayriresmi zirveye davet etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Ancak uzmanlar Ankara’yla savunma işbirliğinin tıkanabileceğini öngörüyor. AB, Türkiye’nin NATO üyeliğiyle stratejik ortaklığını önemsiyor; Kıbrıs vetosu engel.

Başkanlık, Türkiye-AB ilişkilerinde test olacak. Kıbrıs’ın “farklı zihniyet” vurgusu, Ankara’yla diyaloğu artırma sinyali verse de gerilim sürecek.