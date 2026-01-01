  • BIST 11261.52
  • Altın 5965.266
  • Dolar 42.9461
  • Euro 50.5276
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul -1 °C
  • Ankara -6 °C
SON DAKİKAKahve ve çikolata 'masum' ikili olmayabilir

Kıbrıs turizmde Avrupa lideri

» »
Güney Kıbrıs, 2024 ve 2025 yıllarında turizm sektöründe sergilediği performansla Avrupa Birliği genelinde öne çıktı.
Kıbrıs turizmde Avrupa lideri

Yatırım teşvikleri, yüksek hibe oranları, düşük KDV uygulamaları ve dijital pazarlama destekleriyle Güney Kıbrıs, turizmde AB liderleri arasına girdi.

Güney Kıbrıs, son iki yılda uyguladığı kapsamlı teşvik politikalarıyla turizm sektöründe dikkat çekici bir büyüme yakaladı. Avrupa Birliği verilerine göre, Güney Kıbrıs 2024 yılında geceleme sayısında yüzde 14,5’lik artış sağlayarak AB ülkeleri arasında ilk sıraya yükseldi.

Bu başarının arkasında, AB fonlarının etkin kullanımıyla birlikte devreye sokulan agresif yerel teşvik paketleri bulunuyor. Özellikle turizm yatırımlarına sağlanan yüksek hibe oranları, Güney Kıbrıs’ı birçok AB ülkesinden ayrıştırıyor.

Hibe oranları yüzde 85’e kadar çıkıyor

Güney Kıbrıs’ta otel ve turistik tesis yatırımlarında devlet destekleri genellikle yatırım tutarının yüzde 50’sinden başlıyor, kırsal ve dağlık bölgelerde ise bu oran yüzde 85’e kadar çıkabiliyor.

İspanya, İtalya ve Yunanistan gibi diğer AB ülkelerinde ise turizm desteklerinin daha çok vergi indirimleri ve düşük faizli krediler üzerinden sağlandığı, doğrudan hibe oranlarının genellikle yüzde 20–40 bandında kaldığı belirtiliyor.

whatsapp-image-2025-12-30-at-14.12.06.jpegDüşük KDV ve dijital dönüşüm etkisi

Güney Kıbrıs, konaklama ve yeme-içme hizmetlerinde uyguladığı düşük KDV oranlarını koruyarak turizm işletmelerine önemli bir maliyet avantajı sağlıyor.

Öte yandan, turizm sektörünün dijital dönüşümüne yönelik verilen hibeler de büyümede belirleyici rol oynuyor. Online rezervasyon sistemleri ve yapay zekâ destekli pazarlama altyapılarına sağlanan destekler sayesinde Güney Kıbrıs, 2025 yılı itibarıyla Airbnb ve Booking gibi platformlardaki büyümede AB üçüncüsü konumuna yükseldi.

Yeni pazarlara özel teşvikler

Geleneksel İngiliz pazarının ötesine geçmeyi hedefleyen Güney Kıbrıs, İsrail, Polonya ve Körfez ülkelerinden (Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar) gelen turist sayısını artırmak amacıyla havayolu şirketleri ve acentelere koltuk başına teşvik programları uyguluyor.

AB içindeki rakipleri Yunanistan ve İtalya daha çok marka imajına dayalı küresel reklam kampanyalarına ağırlık verirken, Güney Kıbrıs doğrudan uçuş maliyetlerini düşüren operasyonel destekleri tercih ediyor.

MICE turizmine özel destek

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, konferans ve teşvik turizmi (MICE) alanında da kapsamlı destek programları yürütüyor. Rum turizm bakanlığı verilerine göre;

  • Uluslararası konferanslara 2.000–30.000 Euro,

  • Teşvik gruplarına 20.000 Euro’ya kadar,

  • Uluslararası ürün lansmanlarına 30.000 Euro’ya kadar,

  • Uluslararası yarışma ve özel ilgi etkinliklerine ise 10.000 Euro’ya kadar hibe sağlanıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB dönem başkanlığı Kıbrıs'a geçiyor31 Aralık 2025 Çarşamba 15:38
  • Şap hastalığına karşı aşılama çalışmaları sürüyor… 54 bin 163 hayvan aşılandı31 Aralık 2025 Çarşamba 14:51
  • En fazla yağış nereye düştü?31 Aralık 2025 Çarşamba 14:46
  • Sahte kira sözleşmesi ve izinsiz emlakçılık: 2 tutuklu, 1 yasal işlem31 Aralık 2025 Çarşamba 11:52
  • Geçitköy yolunda öğrenci minibüsü ile araç çarpıştı: 3 yaralı31 Aralık 2025 Çarşamba 11:48
  • Harmancı ne demek istedi? "siyasi geleceğime ilişkin kapsamlı bir açıklama yapacağım"30 Aralık 2025 Salı 22:20
  • DAÜ-SEN: "Yasa ve Hukuk Tanımazları Caydıracak Tedbirler Alınmalıdır!"30 Aralık 2025 Salı 09:54
  • KIB-TEK’teki geçici personel 1 Ocak’tan itibaren daimi kadroya alınıyor30 Aralık 2025 Salı 09:35
  • Gece saatlerinde yer yer yağmur bekleniyor30 Aralık 2025 Salı 09:10
  • “2026, sadece bir seçim değil, toplumsal kurtuluşun eşiğidir”29 Aralık 2025 Pazartesi 18:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti