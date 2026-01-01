Kıbrıs turizmde Avrupa lideri

Yatırım teşvikleri, yüksek hibe oranları, düşük KDV uygulamaları ve dijital pazarlama destekleriyle Güney Kıbrıs, turizmde AB liderleri arasına girdi.

Güney Kıbrıs, son iki yılda uyguladığı kapsamlı teşvik politikalarıyla turizm sektöründe dikkat çekici bir büyüme yakaladı. Avrupa Birliği verilerine göre, Güney Kıbrıs 2024 yılında geceleme sayısında yüzde 14,5’lik artış sağlayarak AB ülkeleri arasında ilk sıraya yükseldi.

Bu başarının arkasında, AB fonlarının etkin kullanımıyla birlikte devreye sokulan agresif yerel teşvik paketleri bulunuyor. Özellikle turizm yatırımlarına sağlanan yüksek hibe oranları, Güney Kıbrıs’ı birçok AB ülkesinden ayrıştırıyor.

Hibe oranları yüzde 85’e kadar çıkıyor

Güney Kıbrıs’ta otel ve turistik tesis yatırımlarında devlet destekleri genellikle yatırım tutarının yüzde 50’sinden başlıyor, kırsal ve dağlık bölgelerde ise bu oran yüzde 85’e kadar çıkabiliyor.

İspanya, İtalya ve Yunanistan gibi diğer AB ülkelerinde ise turizm desteklerinin daha çok vergi indirimleri ve düşük faizli krediler üzerinden sağlandığı, doğrudan hibe oranlarının genellikle yüzde 20–40 bandında kaldığı belirtiliyor.

Düşük KDV ve dijital dönüşüm etkisi

Güney Kıbrıs, konaklama ve yeme-içme hizmetlerinde uyguladığı düşük KDV oranlarını koruyarak turizm işletmelerine önemli bir maliyet avantajı sağlıyor.

Öte yandan, turizm sektörünün dijital dönüşümüne yönelik verilen hibeler de büyümede belirleyici rol oynuyor. Online rezervasyon sistemleri ve yapay zekâ destekli pazarlama altyapılarına sağlanan destekler sayesinde Güney Kıbrıs, 2025 yılı itibarıyla Airbnb ve Booking gibi platformlardaki büyümede AB üçüncüsü konumuna yükseldi.

Yeni pazarlara özel teşvikler

Geleneksel İngiliz pazarının ötesine geçmeyi hedefleyen Güney Kıbrıs, İsrail, Polonya ve Körfez ülkelerinden (Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar) gelen turist sayısını artırmak amacıyla havayolu şirketleri ve acentelere koltuk başına teşvik programları uyguluyor.

AB içindeki rakipleri Yunanistan ve İtalya daha çok marka imajına dayalı küresel reklam kampanyalarına ağırlık verirken, Güney Kıbrıs doğrudan uçuş maliyetlerini düşüren operasyonel destekleri tercih ediyor.

MICE turizmine özel destek

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, konferans ve teşvik turizmi (MICE) alanında da kapsamlı destek programları yürütüyor. Rum turizm bakanlığı verilerine göre;