Kıbrıslı Rum beş sanığın Askeri Mahkeme'deki davası 8 Ekim'e ertelendi

“Askeri yasak bölgeyi ihlal” suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Kıbrıslı Rum beş sanık, G.G. (E-66), A.K (E-60), A.K. (K-60), N.G. (K-63) ve A.L. (E-68), bugün yeniden Askeri Mahkeme’ye çıkarıldı.
Kıbrıslı Rum beş sanığın Askeri Mahkeme’deki davası 8 Ekim’e ertelendi

“Askeri yasak bölgeyi ihlal” suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Kıbrıslı Rum beş sanık, G.G. (E-66), A.K (E-60), A.K. (K-60), N.G. (K-63) ve A.L. (E-68), bugün yeniden Askeri Mahkeme’ye çıkarıldı.

Yargıç Tutku Candaş’ın huzurunda görüşülen duruşmada, sanık avukatı Uğur Çulhaoğlu hazır bulundu

Mahkeme, duruşmanın 8 Ekim Çarşamba gününe ertelenmesine emir verdi.

Duruşmada, Türkiye’den getirilmesi beklenen bir uzman, savunmanın tanığı olarak dinletilecek.

G.G. (E-66), 19 Temmuz’da saat 16.00 sıralarında, Gazimağusa’da Akyar Kara Giriş Kapısı’ndan muhaceret işlemi yaptırmadan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, KKTC’ye giriş yapmış, kendisiyle birlikte araç sürücüsü A.K (E-60) ve araçtaki diğer yolcular A.K. (K-60), N.G. (K-63) ve A.L. (E-68) tutuklanmıştı.

