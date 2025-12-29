KKTC Sanayisinde Dijital Dönüşüm Hamlesi!

Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilimsel birikimi ile Near East Teknoloji ve GÜNSEL’in güçlü teknoloji altyapısı ve mühendislik deneyiminin birleşimiyle geliştirilen “Sanayi Dairesi Bilgi Sistemi”; sanayi sicil süreçlerini tek bir dijital platformda toplayarak kamu yönetiminde hız, şeffaflık ve veri temelli karar alma kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor.

Near East Teknoloji ve GÜNSEL Mühendislik iş birliğinde geliştirilen “Sanayi Dairesi Bilgi Sistemi”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Sanayi Dairesi’nde düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. “Sanayi Dairesi Bilgi Sistemi”, sanayi sicil süreçlerini tek bir dijital çatı altında toplayarak kamu yönetiminde hız, şeffaflık ve veri temelli karar alma anlayışını güçlendirmeyi hedefliyor.

Sanayi Dairesi’nde gerçekleştirilen ve projenin tanıtıldığı basın toplantısına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Müsteşar Tuğşad Tülbentçi, Sanayi Dairesi Müdürü Elmas Kavunoğlu ve Sanayi Dairesi personeli katıldı. Projeyi hayata geçiren Yakın Doğu Oluşumu’nu ise Near East Teknoloji Genel Müdürü ve Direktörü Renan Avni ile GÜNSEL Yönetim Kurulu Üyesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Yapay Zeka, Bilişim ve İnovasyon Merkezi Başkanı Yalvaç Akgün temsil etti. Sanayi Dairesi’nin dijital dönüşümüne yönelik hazırlanan projenin detayları, Yalvaç Akgün tarafından Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’na sunuldu.

Proje kapsamında geliştirilen sistem; işletme ve kullanıcı yönetimi, sanayi sicil süreçleri, üretim ve kapasite yönetimi ile raporlama ve analitik modüllerinden oluşuyor. QR kodlu belge doğrulama, otomatik PDF üretimi, zaman damgalı işlem kayıtları ve rol bazlı yetkilendirme gibi özelliklerle hem kamu tarafında hem de işletmeler nezdinde işlem sürelerinin önemli ölçüde kısaltılması hedefleniyor. Böylece; Sanayi Dairesi’nin denetim, analiz ve karar alma süreçlerini güçlendirerek KKTC’de sanayi sektörüne yönelik politika ve uygulamaların daha sağlıklı ve veri temelli bir yapıya kavuşmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Olgun Amcaoğlu: “Sanayi sektörünün sürdürülebilir bir yapıya kavuşabilmesi için güçlü ve güvenilir bir teknolojik altyapı temel bir gerekliliktir.”

Basın toplantısında konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, temel hedeflerinin Bakanlık tarafından sunulan tüm hizmetleri çağın gerekliliklerine uygun hale getirmek olduğunu vurguladı. Teknolojinin kamu hizmetlerinde etkin kullanımına büyük önem verdiklerini belirten Amcaoğlu, “Teknolojinin kamu hizmetlerine nasıl entegre edildiğini analiz ettik. Amacımız, bakanlığımızın sunduğu tüm hizmetleri bu seviyeye taşımak” dedi.

Sanayi sicil süreçlerinin dijitalleşmesinin bu vizyonun önemli bir parçası olduğunu ifade eden Amcaoğlu, yalnızca kamu tarafının değil, işletmelerin de ihtiyaçlarının gözetildiğine dikkat çekti. Amcaoğlu, “Kendi mikro ölçekteki ihtiyaçlarımızı ele alırken, aynı zamanda işletmelerin Bakanlıkla kuracağı ilişkiyi kolaylaştıracak, taleplerine daha hızlı yanıt verebilecek bir teknolojik altyapı oluşturmayı hedefledik” ifadelerini kullandı.

Projenin, Near East Teknoloji, GÜNSEL ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilgi birikimi ile tamamlandığını söyleyen Amcaoğlu, bu projenin kamu ile sanayi arasındaki ilişkiler açısından güçlü bir örnek oluşturduğunu söyledi. Sanayi sektörünün sürdürülebilir bir yapıya kavuşabilmesi için sağlam bir teknolojik altyapının vazgeçilmez olduğunun altını çizen Amcaoğlu, üniversite, teknoloji ve kamu iş birliğinin bu sürecin en kritik unsurlarından biri olduğunu dile getirerek emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.

Yalvaç Akgün: “Projenin teknik mimarisini kurgularken, iki temel amaca odaklandık.”

GÜNSEL Yönetim Kurulu Üyesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Yapay Zeka, Bilişim ve İnovasyon Merkezi Başkanı Yalvaç Akgün ise GÜNSEL’in yalnızca bir otomobil markası olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak “GÜNSEL, arkasında güçlü bir yazılım mimarisi ve ileri mühendislik altyapısı bulunan bir teknoloji ve mühendislik platformudur” ifadesini kullandı. Yalvaç Akgün, tanıtımı yapılan “Sanayi Dairesi Bilgi Sistemi” ile sahip oldukları bilgi birikimini kamunun hizmetine sunduklarını vurguladı. Akgün, “Projenin arkasında, dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi’nin akademik gücü ve bilimsel vizyonu, GÜNSEL’in inovasyon ve mühendislik kültürü ve Near East Technology’nin bankacılık ve siber güvenlik alanındaki tecrübesi var” dedi.

Projenin teknik mimarisini kurgularken, iki temel amaca odaklandıklarını ifadelerini eden Yalvaç Akgün, “Birincisi hız ve izlenebilirlik, ikincisi ise güvenilir ulusal sanayi envanteri” dedi. Bu hedefler doğrultusunda geliştirilen sistemin tüm sanayi sicil süreçlerini tek bir dijital platformda topladığını belirten Akgün, işletme başvuruları, kapasite raporları, vize işlemleri ve üretime ara verme gibi süreçlerin artık tek bir portal üzerinden yönetilebildiğini aktardı.

Otomatik doğrulama ve güvenlik mekanizmalarına da değinen Akgün, şirket ve oda kayıtlarının sistem üzerinden otomatik olarak kontrol edildiğini, oluşturulan belgelerin ise QR kod ile doğrulanabildiğini belirtti. Toplanan verilerin gelişmiş raporlama ve görselleştirme araçlarıyla karar vericilere sunulduğunu söyleyen Akgün, bu sayede sanayi politikalarının veri temelli şekilde şekillendirilebileceğini vurguladı.

Renan Avni: “Sanayi Dairesi Bilgi Sistemi projesinde GÜNSEL Mühendislik ile birlikte, güçlü bir yazılım mimarisi ve güvenli bir dijital altyapı ortaya koyduk.”

“Adanın en büyük teknoloji şirketi olmanın sorumluluğuyla kamuya ve özel sektöre yönelik uçtan uca teknoloji çözümleri geliştiriyoruz” ifadesini kullanan Near East Teknoloji Genel Müdürü ve Direktörü Renan Avni ise “Sanayi Dairesi Bilgi Sistemi projesinde GÜNSEL Mühendislik ile yakın bir iş birliği içinde çalışarak, güçlü bir yazılım mimarisi ve güvenli bir dijital altyapı ortaya koyduk” dedi. Proje ile sanayi sicil süreçlerinin hızlandığı, şeffaflığın ve izlenebilirliğin arttığı sürdürülebilir bir kamu dijitalleşme modeli oluşturma hedefine katkı sundukları için mutlu olduklarını söyleyen Renan Avni, “Bu önemli projenin tamamlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve Sanayi Dairesi çalışanlarına teşekkür ederim” dedi.