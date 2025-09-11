  • BIST 10615.4
  • Altın 4808.4
  • Dolar 41.2936
  • Euro 48.3717
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAKatar’ın başkenti Doha’da patlama! İsrail Katar’daki Hamas yöneticilerini vurdu

Kokaini nenesinin evine sakladı

» »
Güney Kıbrıs’ta Rum polisi bir şahsın evinde yaptığı aramada uyuşturucu ve silah tespit ederken, bir diğer olayda ise bir avukat, dört kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle tutuklandı.
Kokaini nenesinin evine sakladı

Fileleftheros gazetesi, Larnaka’nın “Tersefanu” köyünde 22 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’un nenesinin evini uyuşturucu ve silah deposu halinde getirdiğinin tespit edildiğini yazdı.

Habere göre, şahsın nenesinin evine yapılan baskında 1 kilo 600 gram hintkeneviri ve 27 gram kokain türü yasaklı madde ile bir ateşli silah ve 30 mermi ele geçirildi. Şahsın kendi evinde yapılan aramada ise 10 bin Euro tutarında para bulundu.

Gazete bir diğer haberinde ise, Limasol’da bir avukatın, KKTC’deki taşınmazları için tazminat almalarını ve taşınmazlarını satmaları için aracı olacağı yalanıyla 4 Rum göçmenden yaklaşık 150 bin Euro para aldığını yazdı.

Söz konusu şahsın daha önce de bu tip olaylarda adı geçtiğini aktaran gazete, söz konusu suça ortak olduğu düşünülen bir kişinin daha arandığını aktardı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Hristodulidis "Kıbrıs sorununda çözüm" için hazırladığı fikirlerini Holguin’e sunmaya hazırlanıyor08 Eylül 2025 Pazartesi 12:53
  • Abramovich’e kara para soruşturması: Güney Kıbrıs'tan banka kayıtları talep edildi08 Eylül 2025 Pazartesi 11:18
  • Güney Kıbrıs'taki ilk hidrojen istasyonu için izinler alındı06 Eylül 2025 Cumartesi 16:51
  • Güney'in kara kapılarında “photoradar list” sistemi devreye giriyor: Ödenmemiş cezalar kontrol edilecek06 Eylül 2025 Cumartesi 14:28
  • Ewa Isabella Künzel’in duruşması 15 Eylül’e ertelendi06 Eylül 2025 Cumartesi 14:11
  • Kapılarda “photoradar list” sistemi devreye giriyor: Ödenmemiş cezalar kontrol edilecek06 Eylül 2025 Cumartesi 14:09
  • Güney Kıbrıs'tan yangınların önlenmesine yönelik temizlik yapılması için 2,1 milyon euroluk ödenek!05 Eylül 2025 Cuma 15:16
  • Güney Kıbrıs’ta 10 bin 225 kişi işsiz04 Eylül 2025 Perşembe 13:18
  • Altın pasaportların geri alınmasına devam ediliyor04 Eylül 2025 Perşembe 12:10
  • Ev sahibi adam tutup kiracısını bıçaklattı03 Eylül 2025 Çarşamba 12:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti