Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağı Doğa Yürüyüşü

» »
Uluslararası Cittaslow Ağı'na Üye Yeniboğaziçi Belediyesi, Lefke Belediyesi, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, Geçitkale - Serdarlı Belediyesi ve Tatlısu Belediyesi, Dünya'daki tüm üye belediyeler ile birlikte eş zamanlı Cittaslow Sunday etkinliği düzenliyor.
Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağı Doğa Yürüyüşü

Uluslararası Cittaslow Ağı'na Üye Yeniboğaziçi Belediyesi, Lefke Belediyesi, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, Geçitkale - Serdarlı Belediyesi ve Tatlısu Belediyesi, Dünya'daki tüm üye belediyeler ile birlikte eş zamanlı Cittaslow Sunday etkinliği düzenliyor....

 

 

DOĞA YÜRÜYÜŞÜNE DAVETLİSİNİZ! 

21 Eylül 2025 Pazar günü Cittaslow Sunday kapsamında, doğayla iç içe keyifli bir gün geçirmek için buluşuyoruz! 

Etkinliğimiz bisiklet sürüşü ile başlayacak, ardından hep birlikte Tatlısu’nun eşsiz doğasında yürüyüş yapacağız. 

 

Zambak Tatil Köyü, Tatlısu

08:30

Bisikleti olan katılımcılar kendi bisikletleriyle gelebilir.

 

Bu özel gün, Cittaslow Ağı tarafından desteklenen; yerel kültürü, çevresel sürdürülebilirliği ve yaşam kalitesini ön plana çıkaran etkinliklerle dolu olacak. 

 Etkinlik tamamen ücretsizdir.

 

????Tüm halkımız davetlidir!

Doğada buluşalım!

 

