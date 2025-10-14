  • BIST 10316.4
Larnaka Tuz Gölü’ne girip çamura saplanan iki araç, beş gündür gölde mahsur kaldı. Belediye Başkanı Andreas Viras, araçların özel bir şirket yardımıyla çıkarılacağını, maliyetin 5 bin euro olacağını ve araç sahiplerine ayrıca 2 bin euro ceza kesileceğini
Larnaka Tuz Gölü’ne saplanan iki araç beş gündür çıkarılamıyor

Larnaka Tuz Gölü’ne girip çamura saplanan iki araç beş güdür gölde mahsur kaldı.

Haravgi gazetesi, Larnaka Belediye Başkanı Andreas Viras’ın dün yaptığı açıklamada, iki aracın Rum Çevre Dairesi ile varılan uzlaşıyla belediye tarafından gölden çıkarılacağını ve belediyenin bu konuda özel bir şirketten yardım alacağını söylediğini yazdı.

Habere göre Viras, araçların gölden çıkarılmasının 5 bin euroya mal olacağını ve işleminin başarılı olacağıdan emin olamadıklarını kaydetti.

Haberde, araç sahiplerinin hem gölden çıkarma maliyetini karşılayacağı, hem de göle araçla girdikleri için 2 bin euro para cezası ödeyecekleri belirtildi.

