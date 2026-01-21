  • BIST 12433.5
Lefkoşa ile İskele’de asayiş ve trafik denetimi

Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanlarında, dün 20.00-24.00 saatleri arası eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.
Lefkoşa ile İskele’de asayiş ve trafik denetimi

Polis basın bültenine göre, Lefkoşa’daki denetimlerde; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler, işçi lojmanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi. Denetimlerde olumsuzluk tespit edilmedi.

Toplam bin 160 araç sürücüsünün kontrol edildiği Lefkoşa'daki trafik denetimlerinde; 162’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 15’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 11’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 7’si muayenesiz araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 1’i kamu taşıma işletme izinsiz araç kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak ve 92’si diğer diğer trafik suçlarından ceza aldı.

Toplam 291 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 12 araç ise trafikten men edildi.

- İskele

İskele’deki denetimlerde ise; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik denetimlerinde bin 518 araç sürücüsü kontrol edildi. Sürücülerin 135’i yasal hız sınırı üzerinde araç kullanmak, 17’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 12’si muayenesiz araç kullanmak, 5’i sigortasız araç kullanmak, 5’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 2’si kamu taşıma işletme izninde belirtilen şartlara uymamak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve 99’u diğer trafik suçlardan ceza aldı.

Toplam 276 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 23 araç ise trafikten men edildi.

