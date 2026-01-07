  • BIST 12095.44
  • Altın 6121.517
  • Dolar 43.0386
  • Euro 50.336
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKATrump Meksika ve Kolombiya'yı da tehdit etti

Masa ikinci kez toplandı

» »
Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2026 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere bugün toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda yer alan toplantı saat 10.20 sıralarında başladı.
Masa ikinci kez toplandı

Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2026 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere bugün toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda yer alan toplantı saat 10.20 sıralarında başladı.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2026 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere ilk toplantısını  26 Aralık’ta yapmıştı. Görüşme sonunda taraflar amaçlarının ocak ayı tamamlanmadan önce yeni asgari ücret miktarını belirlemek olduğunu duyurmuştu.

Asgari ücret, 1 Temmuz’dan bu yana brüt 51 bin 202, net 44 bin 546 TL olarak uygulanıyor.

Hasipoğlu: Amacımız bir uzlaşıyla buradan çıkmaktır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, hayat pahalılığı oranının masada olduğunu belirterek, hedeflerinin uzlaşı olduğunu kaydetti.

Bakan Hasipoğlu, bu toplantıdan bir uzlaşı çıkmaz ise kısa bir süre sonra üçüncü toplantının yapılacağını ifade etti.

Bakan Hasipoğlu, açıklamaların toplantı sonunda yapılacağını da sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ-SEN: Hukuksuzluğu İtiraf Eden Bir Bakanlık Anlayışı Kabul Edilemez06 Ocak 2026 Salı 16:38
  • DAÜ VYK konusu... Cumhurbaşkanlığı yasaya uygun bir Bakanlar Kurulu önerisi bekliyor06 Ocak 2026 Salı 13:47
  • TDP: "Her şey kontrol altında" iddiası kurşun sesleriyle bir kez daha çöktü06 Ocak 2026 Salı 12:39
  • Lefkoşa'da Kurşunlama! Küçükkaymaklı’da oto galeriye silahlı saldırı: 2 yaralı06 Ocak 2026 Salı 11:59
  • Ağıl içinden hayvan çalındı: 2 kişi tutuklandı06 Ocak 2026 Salı 11:47
  • Son tarih 16 Ocak06 Ocak 2026 Salı 11:31
  • Kamuda yetkili beş sendika Başbakanlık önüne yürüyor06 Ocak 2026 Salı 11:28
  • Posta Dairesi Müdürü Yakup İskender: Posta, zor yıllarda toplumun moral ve motivasyonunu yüksek tuttu06 Ocak 2026 Salı 09:25
  • Tozlu hava bugün de etkili olacak06 Ocak 2026 Salı 09:23
  • İzlem Gürçağ Altuğra: “UBP yüz kızartıcı iddialarla anılamaz”06 Ocak 2026 Salı 09:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti