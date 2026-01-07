Masa ikinci kez toplandı

Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2026 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere bugün toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda yer alan toplantı saat 10.20 sıralarında başladı.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2026 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere ilk toplantısını 26 Aralık’ta yapmıştı. Görüşme sonunda taraflar amaçlarının ocak ayı tamamlanmadan önce yeni asgari ücret miktarını belirlemek olduğunu duyurmuştu.

Asgari ücret, 1 Temmuz’dan bu yana brüt 51 bin 202, net 44 bin 546 TL olarak uygulanıyor.

Hasipoğlu: Amacımız bir uzlaşıyla buradan çıkmaktır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, hayat pahalılığı oranının masada olduğunu belirterek, hedeflerinin uzlaşı olduğunu kaydetti.

Bakan Hasipoğlu, bu toplantıdan bir uzlaşı çıkmaz ise kısa bir süre sonra üçüncü toplantının yapılacağını ifade etti.

Bakan Hasipoğlu, açıklamaların toplantı sonunda yapılacağını da sözlerine ekledi.