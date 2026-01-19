Mete Adanır yarın ölümünün 37. yılında kabri başında anılacak

Mete Adanır Vakfı Başkanı Eralp Adanır yazılı açıklamasında, “Ülkemizin yetiştirdiği, Türkiye liginde futbol elçimiz olarak anılan, medar-ı iftiharımız Mete Adanır, 20 Ocak 2026 Salı günü, saat 10.30’da Lefkoşa Kabristanlığında, kabri başında anılacak.”dedi.
Mete Adanır, 20 Ocak 1989 tarihinde Samsun’dan Malatya’ya giderken Havza yakınlarında Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün geçirdiği trafik kazası sonucu 27 yaşında hayatını kaybetmişti.
