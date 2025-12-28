Resmî Gazete’nin 26 Aralık tarihli sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararlarıyla, tüketicilerin korunmasına yönelik yasal düzenlemeler yenilenirken, Resmî Gazete satış ve abonelik ücretleri güncellendi; Nigar Güneş’in ise KKTC Ankara Büyükelçiliği Sağlık Ataşesi olarak görevlendirilmesi kararlaştırıldı.
– Nigar Güneş, Ankara’ya Sağlık Ataşesi olarak atandı
Öte yandan, Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda görev yapan 1. Derece Sağlık İdarecisi Nigar Güneş’in, KKTC Ankara Büyükelçiliği Sağlık Ataşesi olarak görevlendirilmesine karar verdi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.