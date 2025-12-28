  • BIST 11294.37
Nigar Güneş, Ankara'ya Sağlık Ataşesi olarak atandı
Nigar Güneş, Ankara’ya Sağlık Ataşesi olarak atandı

Resmî Gazete'nin 26 Aralık tarihli sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararlarıyla, tüketicilerin korunmasına yönelik yasal düzenlemeler yenilenirken, Resmî Gazete satış ve abonelik ücretleri güncellendi; Nigar Güneş'in ise KKTC Ankara Büyükelçiliği Sağlık Ataşesi olarak görevlendirilmesi kararlaştırıldı.

– Nigar Güneş, Ankara’ya Sağlık Ataşesi olarak atandı

Öte yandan, Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda görev yapan 1. Derece Sağlık İdarecisi Nigar Güneş'in, KKTC Ankara Büyükelçiliği Sağlık Ataşesi olarak görevlendirilmesine karar verdi.

