Pervin Aksoy İpekçioğlu: Bu kararlarla yaşattıkları her ahlaksızın aldığı nefes haram olsun!

Depremde hayatını kaybeden Şampiyon Melek Serin’in annesi Pervin Aksoy İpekçioğlu, sosyal medya paylaşımında verilen yargı kararını “adaletsizlik” olarak nitelendirerek, sorumluların cezasız kalmasına sert sözlerle tepki gösterdi.
Depremde yaşamını yitiren Şampiyon Melek Serin’in annesi Pervin Aksoy İpekçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yargı sürecine ve verilen kararlara tepki gösterdi. İpekçioğlu, kızını güvenerek okula gönderdiğini belirterek, adalet arayışında kendisine “gönderdiğin için suçlusun” denildiğini ifade etti.

Paylaşımında, verilen kararların vicdanları yaraladığını savunan İpekçioğlu, “16 saniyede kumlara gömüldüğümüz mezarın sorumlularına 20 dakikada karar biçildi” sözleriyle tepkisini dile getirdi. Karar anında yanında olmayanları da eleştiren İpekçioğlu, bu süreçte sergilenen tutumların bir gün vicdan muhasebesine dönüşeceğini vurguladı.

Adalete ve hukuka inancını koruduğunu ancak verilen kararlara emeğini helal etmediğini belirten İpekçioğlu, paylaşımını “Bu kararlarla yaşattıkları her ahlaksızın aldığı nefes haram olsun” ifadeleriyle sonlandırdı.

