Polis, yeni yıl kutlamalarında 24 saat kesintisiz görev yaptı

Polis Genel Müdürlüğü (PGM), yeni yıl kutlamalarının huzur ve güven ortamı içerisinde geçmesi amacıyla ülke genelinde asayiş ve trafik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Alınan önlemler kapsamında son 24 saatte toplam 604 polis personeli görev yaptı

PGM’den yapılan açıklamada, ekiplerin devriye, asayiş ve trafik denetimlerini kesintisiz sürdürdüğü, yeni yıl kutlamalarının genel olarak ülke genelinde huzur ve güven ortamı içerisinde geçtiği belirtildi.

Asayiş denetimlerinde 7 kişi tutuklandı

Asayiş denetimleri kapsamında; Alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları sırada çevreye rahatsızlık verdikleri tespit edilen 4 kişi, Ülkede yasal statüsü olmadan ikamet ettiği belirlenen 2 kişi, Devriye sırasında şüpheli olarak görülüp yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunan 1 kişi olmak üzere toplam 7 kişi tutuklandı.

Öte yandan Mormenekşe’de bir çocuk parkında, meçhul şahıs veya şahıslar tarafından pet şişe içerisine konularak bırakıldığı değerlendirilen muhtemel kimyasal maddenin patlaması sonucu, parkın yanından geçmekte olan bir yaya yaralandı. Yaralı şahıs, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınarak müşahedeye alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

860 sürücü denetlendi

Trafik denetimleri kapsamında ise 860 araç sürücüsü kontrol edildi. Çeşitli trafik suçlarından 47 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Rapor edilen trafik suçlarının;

22’sinin yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 4’ünün alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’inin sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’sinin seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’inin trafik ışıklarına uymamak, 4’ünün aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak, 13’ünün ise diğer trafik suçlarından oluştuğu kaydedildi.

Ayrıca alkollü içki tesiri altında araç kullanarak trafik kazası yapan 4 sürücünün tutuklandığı bildirildi.