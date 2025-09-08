Politis: Güney Kıbrıs’ın Schengen'e girmesinin en büyük engeli, Yeşil Hat Tüzüğü’nün varlığı!

  • BIST 10480.89
Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’ın Schengen Bölgesi’ne tam katılımının önündeki en büyük engelin Yeşil Hat olduğunu yazdı.
Güney Kıbrıs’ın Schengen Bölgesi’ne dahil olmasına ilişkin “en büyük dikenin” Yeşil Hat olduğu ileri sürüldü.

Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’ın Schengen Bölgesi’ne dahil olmak için 2019 yılının Eylül ayında başvuruda bulunduğunu, 4 yıl sonra Schengen Bilgi Sistemi’ne (SIS) katıldığını ve tüm üye ülkelerle anında bilgi alışverişi yapabildiğini anımsattı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın Schengen Bölgesi’ne henüz tam katılım sağlayamadığını ve bunun “Türk işgali, Yeşil Hat ve geçiş kapılarından" kaynaklandığını ileri sürdü.

Avrupalı ortakların Yeşil Hattın etkin denetimiyle ilgili şüpheleri olduğunu ve Yeşil Hattın aslında bir sınır olmadığını kaydeden gazete, Yeşil Hat Tüzüğü’nün sınır denetimlerini açık şekilde yasakladığını ve geçişlerin yalnızca kimlik kontrolü yapılarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Haberde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Güney Kıbrıs’ın 2026 yılında Schengen Bölgesi’ne tam katılımının sağlanacağına dair söyleminin de şüphe oluşturduğuna işaret edildi.

