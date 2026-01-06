Posta Dairesi Müdürü Yakup İskender: Posta, zor yıllarda toplumun moral ve motivasyonunu yüksek tuttu

Facebook'ta Gör

Posta Dairesi Müdürü Yakup İskender, 6 Ocak 1964’te kurulan Kıbrıs Türk Postaları 62’nci kuruluş yıl dönümümü kutladı.

Posta Dairesi Müdürü İskender, yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk Postaları’nın, Türklerin Kıbrıs Cumhuriyeti kurumlarından tecrit edilmesi sonrasında toplumun ihtiyaçlarını gidermek ve resmi işlerini yürütmek amacıyla oluşturduğu kendi kurumlarından biri olduğunu kaydetti.

İskender, o yıllarda teknolojik araçların henüz gelişmediğini, adanın her yanına dağılmış Türk toplumuna çoğunlukla mektupla ulaşmanın mümkün olduğunu anımsatarak, "Posta"nın, zor yıllarda tehdit ve tecrit altında olan halka en güvenilir haberleri ulaştırarak toplumun moral ve motivasyonunu yüksek tuttuğunu ifade etti.

1974 Mutlu Barış Harekatı’ndan sonra kurulan Kıbrıs Türk Federe Devleti ve devamındaki KKTC döneminde ise, günün koşullarına bağlı olarak en iyi hizmeti verebilmek için tüm imkanların seferber edildiğini ve dünya postalarıyla entegre posta hizmeti sunulduğunu kaydeden İskender, şöyle devam etti:

“Bugün 34 şubesi ve 165 personeliyle, bazı araç-gereç ve personel eksikliklerine rağmen postamız; mektup, zarf ve küçük paket hizmetlerinin yanı sıra koli hizmeti, havale işlemleri ve milyonlarca liralık damga pulu satışını başarıyla gerçekleştirmektedir. KKTC, uluslararası alanda tanınmamasına rağmen pullarımız dünyanın pek çok ülkesinde satılmakta ve filatelistler tarafından ilgiyle aranmaktadır. KKTC posta pulları, başta Anavatan Türkiye olmak üzere birçok ülkede zaman zaman düzenlenen etkinliklerde sergilenmektedir.”

Postanın kurulmasında, yaşatılmasında ve bugüne ulaşmasında emeği geçen devlet adamlarını, müdürleri, çalışanları ve emeklileri anan İskender, vefat edenleri rahmetle, hayatta olanları saygı ve minnetle andığını kaydetti.