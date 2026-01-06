  • BIST 11840.04
  • Altın 6121.517
  • Dolar 43.0386
  • Euro 50.336
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKATrump Meksika ve Kolombiya'yı da tehdit etti

Posta Dairesi Müdürü Yakup İskender: Posta, zor yıllarda toplumun moral ve motivasyonunu yüksek tuttu

» »
Posta Dairesi Müdürü Yakup İskender, 6 Ocak 1964’te kurulan Kıbrıs Türk Postaları’nın 62’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kurumun zor yıllarda toplum için üstlendiği hayati role dikkat çekti.
Posta Dairesi Müdürü Yakup İskender: Posta, zor yıllarda toplumun moral ve motivasyonunu yüksek tuttu

  Facebook'ta Gör

A-AA+

Posta Dairesi Müdürü Yakup İskender, 6 Ocak 1964’te kurulan Kıbrıs Türk Postaları 62’nci kuruluş yıl dönümümü kutladı.

 

Posta Dairesi Müdürü İskender, yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk Postaları’nın, Türklerin Kıbrıs Cumhuriyeti kurumlarından tecrit edilmesi sonrasında toplumun ihtiyaçlarını gidermek ve resmi işlerini yürütmek amacıyla oluşturduğu kendi kurumlarından biri olduğunu kaydetti.

 

İskender, o yıllarda teknolojik araçların henüz gelişmediğini, adanın her yanına dağılmış Türk toplumuna çoğunlukla mektupla ulaşmanın mümkün olduğunu anımsatarak, "Posta"nın, zor yıllarda tehdit ve tecrit altında olan halka en güvenilir haberleri ulaştırarak toplumun moral ve motivasyonunu yüksek tuttuğunu ifade etti.

 

1974 Mutlu Barış Harekatı’ndan sonra kurulan Kıbrıs Türk Federe Devleti ve devamındaki KKTC döneminde ise, günün koşullarına bağlı olarak en iyi hizmeti verebilmek için tüm imkanların seferber edildiğini ve dünya postalarıyla entegre posta hizmeti sunulduğunu kaydeden İskender, şöyle devam etti:

 

“Bugün 34 şubesi ve 165 personeliyle, bazı araç-gereç ve personel eksikliklerine rağmen postamız; mektup, zarf ve küçük paket hizmetlerinin yanı sıra koli hizmeti, havale işlemleri ve milyonlarca liralık damga pulu satışını başarıyla gerçekleştirmektedir. KKTC, uluslararası alanda tanınmamasına rağmen pullarımız dünyanın pek çok ülkesinde satılmakta ve filatelistler tarafından ilgiyle aranmaktadır. KKTC posta pulları, başta Anavatan Türkiye olmak üzere birçok ülkede zaman zaman düzenlenen etkinliklerde sergilenmektedir.”

 

Postanın kurulmasında, yaşatılmasında ve bugüne ulaşmasında emeği geçen devlet adamlarını, müdürleri, çalışanları ve emeklileri anan İskender, vefat edenleri rahmetle, hayatta olanları saygı ve minnetle andığını kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, çam kese böceğine karşı ilaçlama çalışmasına başlıyor05 Ocak 2026 Pazartesi 13:34
  • LDH Başkanı Görgüner: Ceza Yasası’na eklenmek istenen ‘Dezenformasyon Suçu’ ifade özgürlüğünü tehdit ediyor05 Ocak 2026 Pazartesi 13:30
  • Biray Hamzaoğulları: CTP seçimde %50 alabilir05 Ocak 2026 Pazartesi 10:50
  • Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı resmi açılış töreni 7 Ocak’ta…05 Ocak 2026 Pazartesi 09:43
  • Devrim Barçın: Hayat pahalılığı bugün açıklanıyor, maaşlar ve asgari ücret netleşecek05 Ocak 2026 Pazartesi 09:42
  • Bedri Usta Hakkında Soruşturma Genişliyor mu? KKTC ve Bahis İddiaları Gündemde05 Ocak 2026 Pazartesi 09:32
  • Erhürman: Kitaplar ve okumak konusunda da çok şey öğretiyor Gazze bizlere05 Ocak 2026 Pazartesi 09:15
  • 16 gün aradan sonra toplanacak05 Ocak 2026 Pazartesi 09:13
  • 348 sürücü rapor edildi, 54 araç trafikten men edildi04 Ocak 2026 Pazar 10:52
  • CTP MYK: Venezuela’da askeri müdahale kabul edilemez04 Ocak 2026 Pazar 10:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti