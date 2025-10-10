  • BIST 10767.42
SON DAKİKATrump harita paylaşarak duyurdu: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti!

RMMO heyeti, silah sistemi görüşmeleri için ABD’ye gidiyor

Rum Milli Muhafız Ordusu, 26-31 Ekim tarihlerinde ABD’ye giderek Güney Kıbrıs’ın FMS, EDA ve Title 10 programları kapsamında arama-kurtarma helikopterleri, yüzer sahil koruma araçları ve küçük silahlar gibi sistemleri talep edecek.
RMMO heyeti, silah sistemi görüşmeleri için ABD'ye gidiyor

Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) heyetinin, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Güney Kıbrıs arasındaki savunma anlaşması çerçevesinde, bazı silah sistemlerini talep etmek amacıyla ABD’ye gideceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, haberinin başlığında 27-31 Ekim tarihleri arasında, içerikte de 26-29 Ekim tarihleri arasında gerçekleşeceğini belirttiği ABD ziyareti çerçevesinde, RMMO heyetinin Güney Kıbrıs’ı ilgilendiren silah sistemleriyle ilgili bazı görüşmeler yapacağını yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın ABD’den silah sistemleri elde etme imkanı sunan “Foreign Military Sales (FMS)”, “Excess Defense Articles (EDA)” ve “Title 10 Security Assistance” adlı 3 programa dahil olduğunu kaydederken, öncelikle ücretsiz veya çok düşük ücreti olan sistemlerin alınmasının hedeflendiğini belirtti.

Haberde, Güney Kıbrıs’ın ilgilendiği programlardan biri olan EDA programı çerçevesindeki iş birliğinin ise şu anda ikinci aşamada bulunduğu ifade edildi.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın ilgilendiği ana silah sistemlerinin arama-kurtarma ve yangın söndürme amaçlarıyla da kullanılabilen Amerikan sahil güvenlik helikopterleri, ABD’nin de alınabilmesi için yardımcı olmayı teklif ettiği yüzer sahil koruma araçları ve “Humvee” ile “Colt M5 Carbine” dahil, ABD kaynaklarından doğrudan temin edilebilecek askeri araçlar ve küçük silahlar olduğunu yazdı.

Güney Kıbrıs’ın savunma ve güvenlikle ilgili stratejisinin, RMMO’nun belirli birliklerinin kademeli ve hedefli bir şekilde güçlendirilmesine ve buna paralel olarak Baf’taki “Andreas Papandreu Hava Üssü” ile ve Mari'deki (Tatlısu) “Evangelos Florakis Deniz Üssü”nün güçlendirilmesine odaklandığını kaydeden gazete, Baf hava üssünde de Amerikalı uzmanların Rum uzmanlarla iş birliği içinde iyileştirme çalışmalarına başladığını belirtti.

Haberde, çalışmaların üç ila altı ay içinde tamamlanacağı ve hava üssü iyileştirme projelerinin de 2026 yılı sonlarında başlamasının beklendiği ifade edildi.

