Rum Bakanlar Kurulu vatandaşlıkları iptal etmeye devam ediyor

Rum Bakanları Kurulu’nun yabancılara, yatırım karşılığında verilen ve altın pasaportlar olarak bilinen vatandaşlıkları iptal etmeye devam ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “28 Yatırımcı Daha Pasaportunu Kaybetti” başlıklı haberinde, Rum Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısı çerçevesinde 6 yatırımcı ve bu kişilerin 22 aile üyesinin vatandaşlığını geri aldığını yazdı.

İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu’nun, ileriki günlerde Bakanlar Kurulu’nda incelenmek üzere başka durumları (vatandaşlıkları) da sunacağını yazan gazete, Bakanlar Kurulu’nun geçen hafta da 26 yatırımcı ve bunların 19 kişiden oluşan aile üyelerinin vatandaşlığını da iptal ettiğini anımsattı.

Gazete haberinde ayrıca Mart 2023’ten bu yana toplam 150 kişinin(bu kişilerden 41’i yatırımcı 109’u ise aile üyeleri) vatandaşlığının iptal edildiğini yazdı.

Habere göre 2021 yılından bugüne kadar ise toplamda 360 kişinin-101 yatırımcı ve 259 aile üyelerinin-pasaportu geri alındı.