  • BIST 10615.4
  • Altın 4808.4
  • Dolar 41.2936
  • Euro 48.3717
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAKatar’ın başkenti Doha’da patlama! İsrail Katar’daki Hamas yöneticilerini vurdu

Rum Bakanlar Kurulu vatandaşlıkları iptal etmeye devam ediyor

» »
Rum Bakanları Kurulu’nun yabancılara, yatırım karşılığında verilen ve altın pasaportlar olarak bilinen vatandaşlıkları iptal etmeye devam ettiği belirtildi.
Rum Bakanlar Kurulu vatandaşlıkları iptal etmeye devam ediyor

Fileleftheros gazetesi, “28 Yatırımcı Daha Pasaportunu Kaybetti” başlıklı haberinde, Rum Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısı çerçevesinde 6 yatırımcı ve bu kişilerin 22 aile üyesinin vatandaşlığını geri aldığını yazdı.

İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu’nun, ileriki günlerde Bakanlar Kurulu’nda incelenmek üzere başka durumları (vatandaşlıkları) da sunacağını yazan gazete, Bakanlar Kurulu’nun geçen hafta da 26 yatırımcı ve bunların 19 kişiden oluşan aile üyelerinin vatandaşlığını da iptal ettiğini anımsattı.

Gazete haberinde ayrıca Mart 2023’ten bu yana toplam 150 kişinin(bu kişilerden 41’i yatırımcı 109’u ise aile üyeleri) vatandaşlığının iptal edildiğini yazdı.

Habere göre 2021 yılından bugüne kadar ise toplamda 360 kişinin-101 yatırımcı ve 259 aile üyelerinin-pasaportu geri alındı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Hristodulidis "Kıbrıs sorununda çözüm" için hazırladığı fikirlerini Holguin’e sunmaya hazırlanıyor08 Eylül 2025 Pazartesi 12:53
  • Abramovich’e kara para soruşturması: Güney Kıbrıs'tan banka kayıtları talep edildi08 Eylül 2025 Pazartesi 11:18
  • Güney Kıbrıs'taki ilk hidrojen istasyonu için izinler alındı06 Eylül 2025 Cumartesi 16:51
  • Güney'in kara kapılarında “photoradar list” sistemi devreye giriyor: Ödenmemiş cezalar kontrol edilecek06 Eylül 2025 Cumartesi 14:28
  • Ewa Isabella Künzel’in duruşması 15 Eylül’e ertelendi06 Eylül 2025 Cumartesi 14:11
  • Kapılarda “photoradar list” sistemi devreye giriyor: Ödenmemiş cezalar kontrol edilecek06 Eylül 2025 Cumartesi 14:09
  • Güney Kıbrıs'tan yangınların önlenmesine yönelik temizlik yapılması için 2,1 milyon euroluk ödenek!05 Eylül 2025 Cuma 15:16
  • Güney Kıbrıs’ta 10 bin 225 kişi işsiz04 Eylül 2025 Perşembe 13:18
  • Altın pasaportların geri alınmasına devam ediliyor04 Eylül 2025 Perşembe 12:10
  • Ev sahibi adam tutup kiracısını bıçaklattı03 Eylül 2025 Çarşamba 12:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti