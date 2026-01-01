Sağanak bekleniyor

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji Dairesi, 1 Ocak 2026 Perşembe günü için yayımladığı sabah hava raporunda önemli uyarılarda bulundu. Rapora göre bölge, alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava parçalı çok bulutlu, öğleye kadar yer yer hafif sağanak yağmurlu geçecek

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgârın kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor

Bölgelerde hava durumu

Girne, Lefkoşa, Gazimağusa, Güzelyurt, İskele ve Karpaz başta olmak üzere tüm bölgelerde hava parçalı çok bulutlu olacak. Öğle saatlerine kadar hafif sağanak yağmur beklenirken, en yüksek sıcaklıklar 16–18 derece arasında değişecek. İç kesimlerde ve yüksek bölgelerde sıcaklıklar 12–14 dereceye kadar düşecek

Denizlerde fırtına

Meteoroloji, denizciler için de kritik uyarıda bulundu. Taurus, Crusade ve Delta deniz sahalarında fırtına bekleniyor. Rüzgârın yer yer 7–8 kuvvetine ulaşacağı, dalga yüksekliğinin ise 2 ila 4 metre arasında olacağı bildirildi. Görüşün yağış anında zayıflayabileceği kaydedildi

Uyarı:

Meteoroloji Dairesi, hem karada hem de denizde fırtına beklendiğini vurgulayarak, özellikle denizcilerin ve açık alanlarda bulunacak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi