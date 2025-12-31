  • BIST 11301.11
Sahte kira sözleşmesi ve izinsiz emlakçılık: 2 tutuklu, 1 yasal işlem

Polis tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında resmi sahte belge düzenleme ve izinsiz emlakçılık suçlarıyla ilgili iki ayrı olay ortaya çıkarılırken, bir olayda tutuklama, diğerinde ise yasal işlem başlatıldı.
Sahte kira sözleşmesi ve izinsiz emlakçılık: 2 tutuklu, 1 yasal işlem

Aralık 2025 ayı içerisinde, M.A.Ö. (E-61)’nün, H.A. (E-51)’ya oturma izni çıkartmak amacıyla, mal sahibinin bilgisi olmadan Girne’de bulunan bir apartman dairesinde ikamet etmemesine rağmen, söz konusu dairede kiracı olarak kaldığını gösteren sahte kira sözleşmesi düzenlediği belirlendi. Hazırlanan sahte belgenin Gelir ve Vergi Dairesi’ne ibraz edilerek tedavüle sürüldüğü ve bu şekilde sahte davranışla kayıt temin edildiği tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu iki şahıs tespit edilerek tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, Ocak 2025 ile 20 Kasım 2025 tarihleri arasında I.N. (K-48)’nin, kayıtlı emlakçı olmadığı halde kendisini emlakçı olarak tanıttığı ve yetkili makamdan izinsiz şekilde Lapta’da bir şahsa ait ikametgah için kira sözleşmesi hazırladığı ortaya çıkarıldı. Söz konusu ikametgahın bir şahsa kiralanması karşılığında 400 sterlin nakit para temin ederek haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, zanlı aleyhinde yasal işlem başlatıldığı ve soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

