  • BIST 11702
  • Altın 6121.517
  • Dolar 43.0386
  • Euro 50.336
  • Lefkoşa 4 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 4 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKATrump Meksika ve Kolombiya'yı da tehdit etti

Şap hastalığına karşı 57 bin 576 doz aşı yapıldı

» »
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Veteriner Dairesi, şap hastalığına karşı yürütülen koruyucu aşılama çalışmalarının ülke genelinde devam ettiğini ve son aşılama uygulamalarında 57 bin 576 doz aşı yapıldığını açıkladı.
Şap hastalığına karşı 57 bin 576 doz aşı yapıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Veteriner Dairesi, şap hastalığına karşı yürütülen koruyucu aşılama çalışmalarının ülke genelinde devam ettiğini ve son aşılama uygulamalarında 57 bin 576 doz aşı yapıldığını açıkladı.

Daireden verilen bilgiye göre, hayvancılık sektörünün sürdürülebilirliğini sağlamak, bulaşıcı hastalık riskini azaltmak ve hayvan sağlığını korumak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, büyükbaş hayvanlara yönelik son aşılama uygulamalarında 536 işletmede toplam 57 bin 576 doz şap aşısı yapıldı..

Aşılama faaliyetlerinin, risk değerlendirmeleri ve üretim yoğunluğu dikkate alınarak belirlenen program doğrultusunda sürdürüldüğü, saha kontrolleriyle eş zamanlı olarak desteklendiği belirtildi.

Veteriner Dairesi yetkilileri, şap hastalığıyla mücadelede aşının yanı sıra erken bildirim, biyogüvenlik önlemleri ve üretici iş birliğinin önemine dikkat çekerek, çalışmaların ileriki süreçte de aynı kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LDH Başkanı Görgüner: Ceza Yasası’na eklenmek istenen ‘Dezenformasyon Suçu’ ifade özgürlüğünü tehdit ediyor05 Ocak 2026 Pazartesi 13:30
  • Biray Hamzaoğulları: CTP seçimde %50 alabilir05 Ocak 2026 Pazartesi 10:50
  • Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı resmi açılış töreni 7 Ocak’ta…05 Ocak 2026 Pazartesi 09:43
  • Devrim Barçın: Hayat pahalılığı bugün açıklanıyor, maaşlar ve asgari ücret netleşecek05 Ocak 2026 Pazartesi 09:42
  • Bedri Usta Hakkında Soruşturma Genişliyor mu? KKTC ve Bahis İddiaları Gündemde05 Ocak 2026 Pazartesi 09:32
  • Erhürman: Kitaplar ve okumak konusunda da çok şey öğretiyor Gazze bizlere05 Ocak 2026 Pazartesi 09:15
  • 16 gün aradan sonra toplanacak05 Ocak 2026 Pazartesi 09:13
  • 348 sürücü rapor edildi, 54 araç trafikten men edildi04 Ocak 2026 Pazar 10:52
  • CTP MYK: Venezuela’da askeri müdahale kabul edilemez04 Ocak 2026 Pazar 10:44
  • Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı resmi açılış töreni 7 Ocak’ta03 Ocak 2026 Cumartesi 20:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti