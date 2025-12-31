Şap hastalığına karşı aşılama çalışmaları sürüyor… 54 bin 163 hayvan aşılandı

  • BIST 11290.51
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Veteriner Dairesi, şap hastalığına karşı ülke genelinde yürütülen aşılama çalışmalarının sürdüğünü ve bu kapsamda toplam 54 bin 163 hayvanın aşılandığını açıkladı.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, hayvan sağlığını korumak ve üreticilerin ekonomik kayıplarını önlemek amacıyla yürütülen program kapsamında, ülke genelinde 470 işletmede 51 bin 707 büyükbaş, 27 işletmede ise 2 bin 456 küçükbaş hayvana şap aşısı uygulandı.

Açıklamada, Veteriner Dairesi ekiplerinin sahadaki çalışmalarını risk bölgelerine göre günlük olarak güncellediği, üreticilerin önceden bilgilendirildiği ve aşılama süreçlerinin kesintisiz şekilde sürdürüldüğü kaydedildi.

Aşılama faaliyetlerinin, sahadaki uygulamaların yanı sıra kan örnekleri ve laboratuvar analizleriyle desteklenen bilimsel izleme mekanizmasıyla yürütüldüğü belirtilirken, çalışmaların ilerleyen aşamalarında yeni bölgelere ulaşıldıkça kamuoyunun düzenli olarak bilgilendirileceği ifade edildi.

