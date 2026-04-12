Sendikalar Hükümetin istifası için büyük hazırlık içerisinde!

İşte yapılan açıklama;

Değerli Halkımız ve Üyelerimiz;

Siyasal yaşamının sonuna gelmiş olan Ünal Üstel, yaptığı yazılı açıklamada Hayat Pahalılığı ile ilgili yasayı gelecek haftaki meclis oturumunda görüşeceklerini, Pazartesi günkü meclisin oturumunda bölgedeki gelişmeler gündemiyle toplanacağını ifade etmiştir.

Meclis iç tüzüğüne göre bu şekilde bir gündem erteleme ve yine bu şekilde bir gündem belirleme olmayacağı açıktır. Bizlerin öngörüsü hem Ulusal Birlik Partisi içerisinde yaşanan sıkıntılar, hem de hükümet ortakları arasındaki ziyaret krizi bu Pazartesi günü hükümetin nisap sağlayamamasına neden olacağı için Üstel bu şekilde bir kamuflaj taktiği geliştirmiştir.

Çok açık bir şekilde sendikalar olarak hem Üstel’e hem de bu hükümete güvenmiyoruz. Bu bilinç ve öngörü ile bir sonraki meclis oturumuna kadar genel grev kararımızı askıya alırken, Pazartesi günü meclis oturumunun açılması ve geçtiğimiz son oturumda kalındığı yerden devam etmesi halinde anında ülke genelinde genel grev açıklayarak meclise geleceğimizin bilinmesini isteriz.

Bu doğrultuda genel grevimiz meclis Hayat Pahalılığı Yasası gündemi ile açılıncaya kadar askıya alınırken, Pazartesi günü sendikalar olarak geniş çaplı bir toplantı gerçekleştirip bu hafta hükümetin istifa etmesine yönelik yapacağımız eylemleri halkımız ve üyelerimiz ile paylaşacağız.

Daha çok korkacaksınız!

Biziz, Halk!