  • BIST 12433.5
  • Altın 6811.86
  • Dolar 44.5989
  • Euro 52.3513
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKültürel Miras Teknik Komitesi, St. Barnabas Manastırı’nda bulunan kilise binasında çalışma başlattı

Sendikalar Hükümetin istifası için büyük hazırlık içerisinde!

» »
UBP-DP-YDP hükümetinin istifası ve erken seçim gündemde
Sendikalar Hükümetin istifası için büyük hazırlık içerisinde!

İşte yapılan açıklama;

Değerli Halkımız ve Üyelerimiz;

Siyasal yaşamının sonuna gelmiş olan Ünal Üstel, yaptığı yazılı açıklamada Hayat Pahalılığı ile ilgili yasayı gelecek haftaki meclis oturumunda görüşeceklerini, Pazartesi günkü meclisin oturumunda bölgedeki gelişmeler gündemiyle toplanacağını ifade etmiştir.

Meclis iç tüzüğüne göre bu şekilde bir gündem erteleme ve yine bu şekilde bir gündem belirleme olmayacağı açıktır. Bizlerin öngörüsü hem Ulusal Birlik Partisi içerisinde yaşanan sıkıntılar, hem de hükümet ortakları arasındaki ziyaret krizi bu Pazartesi günü hükümetin nisap sağlayamamasına neden olacağı için Üstel bu şekilde bir kamuflaj taktiği geliştirmiştir.

Çok açık bir şekilde sendikalar olarak hem Üstel’e hem de bu hükümete güvenmiyoruz. Bu bilinç ve öngörü ile bir sonraki meclis oturumuna kadar genel grev kararımızı askıya alırken, Pazartesi günü meclis oturumunun açılması ve geçtiğimiz son oturumda kalındığı yerden devam etmesi halinde anında ülke genelinde genel grev açıklayarak meclise geleceğimizin bilinmesini isteriz.

Bu doğrultuda genel grevimiz meclis Hayat Pahalılığı Yasası gündemi ile açılıncaya kadar askıya alınırken, Pazartesi günü sendikalar olarak geniş çaplı bir toplantı gerçekleştirip bu hafta hükümetin istifa etmesine yönelik yapacağımız eylemleri halkımız ve üyelerimiz ile paylaşacağız.

Daha çok korkacaksınız!

Biziz, Halk!

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti