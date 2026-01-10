Şenkul: Kadrolu–Kadrosuz ayrımı yapmadan eşit artış uyguladık

  • BIST 12200.95
Girne Belediyesi Başkanı Murat Şenkul, hayat pahalılığı artışlarına ilişkin yaptığı açıklamada, belediyede kadrolu ve kadrosuz tüm personele eşit oranda artış uygulandığını duyurdu.
Girne Belediyesi Başkanı Murat Şenkul, hayat pahalılığı artışlarına ilişkin yaptığı açıklamada, belediyede kadrolu ve kadrosuz tüm personele eşit oranda artış uygulandığını duyurdu.

Şenkul, asgari ücretli ve düşük maaşlı çalışanların aleyhine sonuç doğuracak her türlü uygulamanın hem ekonomik hem de vicdani açıdan kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Şenkul sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Zihni sinir yöntemleriyle asgari ücretlinin bugünkü maaşını ve gelecekteki yatırımlarını törpülemenin hiçbir ekonomik gerekçesi yoktur. Bu anlayış, ülkedeki sosyal adaletin temeline bomba koymaktır” ifadelerini kullandı.

Belediye bünyesindeki uygulamaya dikkat çeken Şenkul, hükümetin yaklaşımında kadrolu personele %21,66, kadrosuz/şirket personeline ise daha düşük oranların öngörülmesinin adaletsizliğe yol açacağını belirterek, Girne Belediyesi’nde böyle bir ayrım yapılmadığını kaydetti. Bu kapsamda, belediyeye bağlı iki şirkette çalışanlar da dahil olmak üzere tüm emekçilere %21,66 oranında eşit artış yapıldığını açıkladı.

Ekonomik krizin faturasının çalışanlara kesilmemesi gerektiğini ifade eden Şenkul, “Ülkeyi bu ekonomik krize asgari ücretliler sokmadı. Bu sürecin sorumluluğu hükümete aittir. Bedeli de asgari ücretli değil, bu politikaları üretenler ödemelidir” dedi.

