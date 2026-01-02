Şişede durduğu gibi durmadı!

31 Aralık 2025 – 1 Ocak 2026 tarihleri arasında kamuya açık alanlarda meydana gelen sarhoşluk ve çevreyi rahatsız etme olaylarıyla ilgili polis tarafından işlem yapıldı.

31 Aralık 2025 – 1 Ocak 2026 tarihleri arasında kamuya açık alanlarda meydana gelen sarhoşluk ve çevreyi rahatsız etme olaylarıyla ilgili polis tarafından işlem yapıldı.

Polis açıklamasına göre, Gazimağusa’da D.A. (K-18) ile Girne’de A.O. (E-58), O.H.S. (E-32) ve A.F.U. (E-33), alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları sırada, makul bir mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Bahse konu şahısların suçüstü tutuklandığı belirtilirken, olaylarla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.