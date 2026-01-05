  • BIST 11665.75
Sokaklar ısınıyor... Eylemler başlıyor... "Yolsuzluğa, yoksulluğa ve yok oluşa hayır" yürüyüşü!

KTAMS, KAMUSEN, KAMU-İŞ, KTÖS ve KTOEÖS, kamuda yaşanan sorunlara dikkat çekmek amacıyla yarın saat 09.30’da Gönyeli Çemberi’nde toplanarak Başbakanlık önüne yürüyecek.

Kamuda yetkili beş sendika, “Yolsuzluğa, Yoksulluğa ve Yok Oluşa Hayır” sloganıyla yarın eylem düzenliyor.

KTAMS, KAMUSEN, KAMU-İŞ, KTÖS ve KTOEÖS tarafından yapılan ortak açıklamada, yarın (6 Ocak Salı) saat 09.30’da Gönyeli Çemberi’nde toplanılacağı ve buradan Başbakanlık binası önüne yürüyüş gerçekleştirileceği duyuruldu.

Sendikalar adına açıklama yapan KTAMS ve KİEF Başkanı Güven Bengihan, kamuda yaşanan sorunlara, yolsuzluk iddialarına ve emekçilerin giderek artan yoksullaşmasına dikkat çekmek amacıyla eylem düzenleneceğini belirtti.

Bengihan, tüm kamu emekçilerini ve halkı eyleme destek vermeye çağırarak, taleplerini demokratik ve barışçıl yollarla dile getirmeye devam edeceklerini kaydetti.

