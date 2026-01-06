  • BIST 11833.49
Telekomünikasyon Dairesi, abonelerin 30 Kasım 2025’e kadar olan borçlarını en geç 16 Ocak’a kadar ödememesi halinde ses, data ve internet hizmetlerinin kesileceğini duyurdu.
Son tarih 16 Ocak

Telekomünikasyon Dairesi, abonelerinin 30 Kasım 2025 tarihine kadar olan borçlarını en geç 16 Ocak tarihine kadar kapatmaları gerektiğini duyurdu.

Daire’den yapılan açıklamaya göre, 30 Kasım 2025 sonu itibariyle hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetleri bilgisayar aracılığı ile kesilecek.

Ayrıca, Aralık 2024 ayı sonu itibariyle 12 fatura dönemi üzeri borcu olan abonelerin hatlarının da iptal edileceği vurgulandı.

