Tarım Bakanlığı: Şap hastalığıyla mücadelede aşılama, karantina ve denetimler sürdürülüyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ülke genelinde şap hastalığı riskine karşı ilan edilen “Acil Eylem Planı” kapsamında, aşılama, karantina ve denetim uygulamalarının sürdürüldüğünü bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, çalışmaların, Veteriner Dairesi tarafından bilimsel risk analizleri ve epidemiyolojik veriler doğrultusunda planlanıp uygulandığı belirtilirken, mücadele çalışmaları çerçevesinde 19 Aralık 2025 tarihinden itibaren; 673 işletmede 68.624 büyükbaş hayvana birinci doz, 340 işletmede 37.712 büyükbaş hayvana ikinci doz şap aşısı uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Aşılama faaliyetleri, özellikle hastalık yayılım riskinin yüksek olduğu bölgeler öncelikli olmak üzere kesintisiz devam etmektedir.

Şap hastalığıyla mücadele, yalnızca aşılama ile sınırlı olmayıp; hayvan hareketlerinin kontrol altına alınması, karantina bölgelerinin etkin şekilde denetlenmesi, işletmeler arası hayvan geçişlerinin sınırlandırılması ile biyogüvenlik ve dezenfeksiyon tedbirlerinin artırılması yoluyla bütüncül bir anlayışla yürütülmektedir.

Resmi ve serbest veteriner hekimler, olumsuz kış şartlarına rağmen sahada aktif olarak görev yapmakta; hayvan sağlığının korunması ve gıda arz güvenliğinin devamlılığı için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.

Alınan tedbirlere uymayan, izinsiz hayvan nakli yapan, hastalık şüphesi bulunan hayvanları gizleyen veya yetkili mercilere bildirimde bulunmayan kişi ve işletmeler hakkında Hayvan Sağlığı ve Veteriner Hizmetleri mevzuatı kapsamında idari para cezaları ile gerekli adli işlemler gecikmeksizin uygulanmaktadır.

Üreticilerimizin ve tüm sektör paydaşlarının belirlenen kurallara eksiksiz uyması hayati önem taşımaktadır. Her işletme, yalnızca kendi hayvanlarından değil, ülke hayvancılığının tamamının sağlığından sorumludur.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Veteriner Dairesi, şap hastalığı tamamen kontrol altına alınana kadar sahadaki denetim ve uygulamaları kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.”

