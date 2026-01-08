Tartışmalı "Teşvik Ödemesi" uygulaması yeniden başladı!

Turizm Bakanlığı’nın KKTC'ye turist getiren uçak şirketleri, tur operatörleri ile KITSAB (Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği) üyesi turizm ve seyahat acentelerine yapacağı teşvik ödemeleriyle ilgili kurallar belirlendi.

Bakanlar Kurulu’nun “charter seferleri” kapsayan teşviklerle ilgili olarak aldığı karar (Ü(K-I)2383-2025) 7 Ocak tarihli 5 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sekiz maddeyle açıklanan karara göre, Almanya’dan yapılacak her gidiş-dönüş charter sefer için 5 bin Euro; başka ülkelerden yapılacak seferler için ise 7 bin Euro teşvik verileceği vurgulandı. Türkiye’den yapılacak charter seferler teşvik kapsamı dışında tutuldu.

Bakanlar Kurulu’nun teşviklerle ilgili kararında 01 Ocak 2026-31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli olacak charter uçuş teşviklerinin %100’ü; “Charter Teşviklendirme Esasları uyarınca Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu’nun 2026 Mali Yılı Bütçesi'nden karşılanacak.