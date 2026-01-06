  • BIST 11833.49
TDP, Uluhan Oto Galeri’ye yönelik silahlı saldırının ülkede güvenliğin fiilen ortadan kalktığını gösterdiğini belirterek, artan kurşunlama ve kundaklama olaylarına karşı silahlanma ile denetimsizliğin acilen önlenmesi çağrısında bulundu.
TDP: "Her şey kontrol altında" iddiası kurşun sesleriyle bir kez daha çöktü

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Uluhan Oto Galeri’ye yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı ve iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayın, ülkede güvenliğin fiilen ortadan kalktığını bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.

TDP tarafından yapılan açıklamada, ülkede yaşanan bu olayın münferit olmadığına dikkat çekilerek, son dönemde artan kundaklama ve kurşunlama vakalarının artık önü görülemez bir hale geldiği belirtildi. Açıklamada, özellikle oto galerilerini hedef alan bu saldırıların, organize ve karanlık bir zihniyetin ürünü olduğu ifade edildi.

Açıklamada, kamuoyuna uzun süredir “her şey kontrol altında” mesajı verildiği hatırlatılırken, yaşananların bu söylemin gerçeklikle hiçbir bağının kalmadığını açıkça ortaya koyduğu belirtildi. “Bu kaçıncı saldırı?” sorusunun sorulduğu açıklamada, güvenlik zaafiyetinin inkar edilemeyecek bir noktaya ulaştığı kaydedildi. TDP, “Her şey kontrol altındaydı söylemi, kurşun sesleriyle çöktü.” dedi

TDP, saldırının yalnızca bir iş yerine değil, toplumun tamamına yönelik açık bir tehdit olduğuna dikkat çekerek, olayın yaşandığı sırada bölgede çocuklu ailelerin, vatandaşların ve çalışanların bulunabileceğini vurguladı. Açıklamada, bu tür olayların daha ağır sonuçlar doğurmamasının yalnızca bir tesadüf olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, iş yerlerine yönelik şiddet olayları ile gazetecilere yönelen tehditler arasında doğrudan bir bağ bulunduğu belirtilerek, her iki durumda da ortak noktanın “hukuk tanımazlık ve korku üzerinden güç devşirme isteği” olduğu kaydedildi. TDP, hukukun üstünlüğünün zedelendiği, caydırıcılığın ortadan kalktığı bir ortamda toplumun güvenliğinden söz etmenin mümkün olmadığını vurguladı.

Son olarak, yaşananların yalnızca bireysel suçlar olarak ele alınamayacağına işaret edilerek, ülkede giderek yaygınlaşan silahlanma ve ülkeye giriş–çıkışlardaki denetimsizliğin ciddi bir güvenlik riski yarattığı vurgulandı. TDP, silaha erişimin bu denli kolay olduğu, sınır ve denetim mekanizmalarının etkili biçimde işletilmediği bir ortamda benzer saldırıların önüne geçilmesinin mümkün olmadığını belirtti. Açıklamada, kamu güvenliğinin sağlanabilmesi için silahlanmaya karşı etkin ve caydırıcı önlemlerin alınması, ülkeye giriş ve çıkışların çok daha sıkı ve denetlenebilir bir yapıya kavuşturulmasının artık ertelenemez bir zorunluluk olduğu ifade edildi.

