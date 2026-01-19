TDP’de Kurultay Süreci Başladı: Gözler Mehmet Harmancı’nın Adaylık Kararında

Kurultay kararının parti yetkili organlarınca alınmasının ardından, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın adaylığına yönelik beklentilerin arttığı ifade ediliyor.

Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, TDP kurultayının Mart ayında toplanmasına karar verilmesiyle birlikte, Harmancı’ya genel başkanlığa aday olması yönünde parti tabanı ve bazı yöneticiler tarafından çağrıların iletildiği belirtiliyor. Bu gelişmelerin ardından Harmancı’nın süreci değerlendirdiği ve henüz kesin bir karar vermediği aktarılıyor.

Siyasi kulislerde, Harmancı’nın adaylığı konusundaki kararının hem parti içi dengeler hem de yaklaşan siyasi süreçler açısından belirleyici olacağı değerlendirmeleri yapılıyor. Bu nedenle, konuya ilişkin belirsizliğin giderilmesi adına Harmancı’dan önümüzdeki günlerde kamuoyuna yönelik kapsamlı bir açıklama yapılmasının beklendiği kaydediliyor.

TDP kurultayında alınacak kararların, partinin gelecek dönem yol haritasını şekillendirmesi bekleniyor.