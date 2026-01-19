  • BIST 12433.5
  • Altın 6498.86
  • Dolar 43.2618
  • Euro 50.3357
  • Lefkoşa 5 °C
  • Mağusa 6 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 3 °C
  • İskele 6 °C
  • İstanbul 0 °C
  • Ankara -7 °C
SON DAKİKASDG Fırat'ın doğusuna çekilme kararı aldı, Suriye'de Kürtlere geniş haklar verildi

TDP’de Kurultay Süreci Başladı: Gözler Mehmet Harmancı’nın Adaylık Kararında

» »
Toplumcu Demokrasi Partisi’nde (TDP) Mart ayında yapılması planlanan kurultay süreci resmen başlarken, parti kulislerinde genel başkanlık adaylığına ilişkin değerlendirmeler de hız kazandı.
TDP’de Kurultay Süreci Başladı: Gözler Mehmet Harmancı’nın Adaylık Kararında

Kurultay kararının parti yetkili organlarınca alınmasının ardından, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın adaylığına yönelik beklentilerin arttığı ifade ediliyor.

Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, TDP kurultayının Mart ayında toplanmasına karar verilmesiyle birlikte, Harmancı’ya genel başkanlığa aday olması yönünde parti tabanı ve bazı yöneticiler tarafından çağrıların iletildiği belirtiliyor. Bu gelişmelerin ardından Harmancı’nın süreci değerlendirdiği ve henüz kesin bir karar vermediği aktarılıyor.

Siyasi kulislerde, Harmancı’nın adaylığı konusundaki kararının hem parti içi dengeler hem de yaklaşan siyasi süreçler açısından belirleyici olacağı değerlendirmeleri yapılıyor. Bu nedenle, konuya ilişkin belirsizliğin giderilmesi adına Harmancı’dan önümüzdeki günlerde kamuoyuna yönelik kapsamlı bir açıklama yapılmasının beklendiği kaydediliyor.

TDP kurultayında alınacak kararların, partinin gelecek dönem yol haritasını şekillendirmesi bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC'de Suikast Hazırlığı Yapan Şahıslar Yakalandı17 Ocak 2026 Cumartesi 11:58
  • Mutluyaka’da İnşaatta İş Kazası17 Ocak 2026 Cumartesi 11:56
  • 367 sürücü rapor edilldi17 Ocak 2026 Cumartesi 11:55
  • Cevdet Yılmaz adadan ayrıldı17 Ocak 2026 Cumartesi 10:15
  • Üstel: KKTC’de geçerli olacak yerel bir kredi kartı sistemi oluşturulacak16 Ocak 2026 Cuma 19:57
  • Yerli domates, kabak ve çarli biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü16 Ocak 2026 Cuma 19:19
  • Sıla Usar İncirli: Üstel’in açıklamaları gerçek dışıdır, hodri meydan!16 Ocak 2026 Cuma 19:17
  • Kimliksizler Derneği’nden video çekimi için çağrı16 Ocak 2026 Cuma 19:08
  • Hafta sonu yer yer sağanak yağmur bekleniyor16 Ocak 2026 Cuma 19:07
  • Fitre miktarı 420 TL olarak belirlendi16 Ocak 2026 Cuma 19:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti