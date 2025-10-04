Tek bir kadın RMMO’da gönüllü askerliğe başvurdu

  • BIST 10858.52
Rum yönetiminin 18-27 yaş aralığındaki kadınların Rum Milli Muhafız Ordusu’nda (RMMO) gönüllü askerlik uygulamasına katılmak için bugüne kadar tek bir kişinin başvuru yaptığı haber verildi.
Alithia’nın haberine göre, Rum Savunma Bakanlığı gönüllü kadın asker alımını başlattığı 29 Eylül’den 2 Ekim akşamına kadar, Bakanlığın web sitesindeki başvuru sayfasından tek bir kişi başvuru formunu doldurdu.

Gönüllü askerlik, 1 Ocak 1999 ile 31 Aralık 2007 doğumlu Rum kadınları kapsıyor. Başvuru süresi 24 Ekim’de dolacak ve gönüllü kadın asker adayları 30-31 Ekim’de Limasol Acemi Er Eğitim Kampı’na alınacak.

Rum yönetimi, kadınları RMMO’da gönüllü askerlik yapmaya teşvik etmek için, gönüllü hizmetleri sonrasında profesyonel asker statüsüne geçmek isterlerse puan hanelerine artı puan eklenmesi, 6-14 aylık gönüllü askerlik sürelerinin Sosyal Sigorta Fonu’nda görevden sayılması (prim işlemeye devam edecek) ve kamu hizmetinde işe alımlar veya terfi vaadinde bulunmuştu. Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas bazı özel üniversitelerle iş birliği içerisinde, gönüllü askerlik yapacak kadınlara Güney Kıbrıs’taki üniversitelerde yüzde 50 burs sağlanacağını da açıklamıştı. Burs teşviki bakanlığın ilgili sitesinde varlığını korurken, bu konuda temas edilen üniversitelerin henüz cevap vermediği bilgisi verildi.

