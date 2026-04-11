Trafik Denetimlerinde 282 Sürücüye İşlem, 30 Araç Trafikten Men Edildi

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 60 araç sürücüsü kontrol edildi.
Trafik Denetimlerinde 282 Sürücüye İşlem, 30 Araç Trafikten Men Edildi

Yapılan kontroller sonucunda çeşitli trafik suçlarından toplam 282 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 30 araç trafikten men edildi.

En Fazla Suç Sürat İhlali
Denetimlerde en fazla ihlal, yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak oldu. Bu kapsamda 137 sürücüye işlem yapıldı.

Diğer İhlaller Dikkat Çekti
Rapor edilen trafik suçları ise şöyle sıralandı:

  • 3 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,
  • 2 sürücü sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak,
  • 14 sürücü sigortasız araç kullanmak,
  • 7 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,
  • 9 sürücü muayenesiz araç kullanmak,
  • 16 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,
  • 2 sürücü tehlikeli sürüş yapmak,
  • 1 sürücü trafik ışıklarına uymamak,
  • 8 sürücü trafik levha ve işaretlerine uymamak,
  • 1 sürücü polisin dur emrine uymamak,
  • 2 sürücü aracın ışık kurallarına uymamak ve
  • 80 sürücü diğer trafik suçlarından rapor edildi.

 

 

