Trafik denetimlerinde 310 sürücü aleyhine yasal işlem

Ülke genelinde dün yapılan trafik denetimlerinde 310 sürücü aleyhinde yasal işlem başlatıldı; 17 araç trafikten men edildi.
Ülke genelinde dün yapılan trafik denetimlerinde 310 sürücü aleyhinde yasal işlem başlatıldı; 17 araç trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2 bin 56 sürücünün kontrol edildi denetimlerde, sürücülerin 157’si süratli, 10’u alkollü, 4’ü sigortasız, 1 emniyet kemeri takmadan, 4’ü muayenesiz ve 8 ‘i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan rapor edildi.

12 sürücü cep telefonu kullanmak, 14’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 1’i trafik ışıklarına uymamak ve 99’u diğer trafik suçlarından ceza aldı.

