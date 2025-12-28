Trafik denetimlerinde 310 sürücü aleyhine yasal işlem

Ülke genelinde dün yapılan trafik denetimlerinde 310 sürücü aleyhinde yasal işlem başlatıldı; 17 araç trafikten men edildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2 bin 56 sürücünün kontrol edildi denetimlerde, sürücülerin 157’si süratli, 10’u alkollü, 4’ü sigortasız, 1 emniyet kemeri takmadan, 4’ü muayenesiz ve 8 ‘i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan rapor edildi.
12 sürücü cep telefonu kullanmak, 14’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 1’i trafik ışıklarına uymamak ve 99’u diğer trafik suçlarından ceza aldı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.