Ünal Üstel: Karma oyu görüşüp seçim tarihini açıklayacağız

Başbakan Ünal Üstel, Seçim ve Halk Oylaması'nda değişikliğe gitmeyi hedeflediklerini belirterek, karma oy konusunu görüşüp yasada yapılacak değişiklikle erken seçim tarihini açıklayacaklarını söyledi.
Ünal Üstel: Karma oyu görüşüp seçim tarihini açıklayacağız

Başbakan Ünal Üstel, seçimden çekinmediklerini, dünyanın zor koşullardan geçtiğine işaret etti. Rusya-Ukrayna, İsrail-Gazze örneklerini gösteren Üstel, Güney Kıbrıs'ın silahlandığını belirtti. 

Seçime giderken Seçim ve halkoylaması Yasası'nda değişiklik yapacaklarını ifade eden Üstel, karma oy nedeniyle yanmalar olduğunu kaydetti.Üstel, Basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

''Milletvekilleriyle, koalisyon ortaklarıyla görüştük. Ana muhalefet partisine de görüşlerimizi aktardık. Bütün partilerle konuşup karma oyu geçirip seçim tarihini açıklayarak yolumuzu devam edeceğiz.'' 

