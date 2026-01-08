  • BIST 11941.9
Üstel: Erken seçim yok; zamanı değil

Bizim daha çok işimiz var
Üstel: Erken seçim yok; zamanı değil

Başbakan Ünal Üstel, erken seçim zamanı olmadığını, hükümetin hizmet aşkıyla görevinin başında olduğunu belirterek, “Neden erken seçim yok? Zamanı değil. Bizim daha çok işimiz ve halka sözlerimiz var.” dedi.

Koalisyon ortaklarıyla birlikte siyasi istikrarı sağlayarak, 10-15 yıl bekleyen, tamamlanamayan projeleri ve alt yapıları gerçekleştirdiklerini vurgulayan Üstel, “Bu siyasi istikrar sayesinde geçmişte kısa süreli hükümetlerin yapamadıkları halkımızın ihtiyacı olan proje, yasa ve reformları gerçekleştirdik.” diye konuştu.

Erken seçimin olmayacağını yineleyen Üstel, “Her şeyin zamanı var. Bu zaman içerisinde halkımızın ihtiyaçlarını birer birer gerçekleştireceğiz” dedi.

Ülkenin ilk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi Gazimağusa’da Maraş bölgesinde eski sağlık merkezi binasında açıldı. Açılış törenine Başbakan Ünal Üstel ile Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de katılıp, birer konuşma yaptı.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel, dördüncü yılına giren hükümetin önce siyasi istikrarı sağlayıp, halkın ihtiyaçları doğrultusunda projeleri hayata geçirdiğini belirterek, 2012’den yarım kalan projeleri dahi tamamladıklarını söyledi.

İktidara geldiklerinde verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerini ifade eden Üstel, “Dördüncü seneye giriyoruz. Alt yapı ve üst yapı dahil yarım proje kalmadı. Popülizm yapılıyor. Biz konuşmuyoruz, iş yapıyoruz.” dedi.

Hizmet aşkıyla görevde olduklarını söyleyen Üstel, “Birikmiş problemleri masaya yatırıp önceliğine göre çözüyoruz.” şeklinde devam etti.

Hiçbir zaman oy uğruna popülizm yapmadıklarını, gerçekleri söylediklerini ifade eden Üstel, erken seçimin zamanı olmadığını söyledi. Üstel, “Erken seçim olacaksa bu açılışları kim yapacak? Bizim daha  yapacak çok işimiz var. Halkımıza verdiğimiz sözlerimiz var. Halkımıza daha çok hizmet için zamanımız var. Bunu en iyi şekilde değerlendireceğiz.” dedi.

2025’i sağlıkta atılım yılı ilan ettiklerini ve bunu ispatladıklarını söyleyen Üstel, eşi emsali olmayan Ruh Sağlığı Merkezi’ni de halkla buluşturduklarını belirtti.

Başbakan Üstel, sağlıkta sorunların olduğunu ancak hükümete geldiklerinde diz boyu olan sorunların çok küçüldüğünü, sorunları daha da küçülteceklerini söyledi.

Güney Kıbrıs’în tehditlerine, İsrail ve Yunanistan ile yaptığı anlaşmalara ve iş birliğine dikkati çeken Başbakan Üstel, Kıbrıs Türkü’nün arkasında ana vatan Türkiye Cumhuriyeti’nin olduğunu vurguladı.

Rum tarafının İsrail ve Yunanistan ile iş birliği yaparak, gözdağı vermeye çalıştığını söyleyen Üstel, “Ne yaparlarsa yapsınlar biz ana vatan Türkiye ile el ele, kol kola hareket edeceğiz. Bu tehditler bize vız gelir.” diye konuştu.

Adaya barışın 1974’te Mutlu Barış Harekatı ile geldiğini söyleyen Üstel, “Bizim isteğimiz iki egemen devlet olarak çözüm ve anlaşmadır.” dedi.

Lefkoşa’da dün bir galeriye gerçekleşen kurşunlama olayına da değinen Başbakan Üstel galeri sahibi ile yaralananlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ülkeye girişlerde 18-25 yaş arasındaki kişilerin muhaceret  tarafından iyice sorgulandığını belirten Üstel, olayın failinin 16 yaşında olduğuna dikkati çekti. Muhaceret sorgulamalarında bugüne kadar 18-25 yaş grubundan 80 kişinin limanlardan geri gönderildiğini belirterek, “18 yaş sınırını daha da aşağı indirmemiz gerekecek” dedi.

Halkın iç huzurunu sağlamak için ne gerekirse yapılacağını ve kimsenin gözünün yaşına bakılmayacağını belirten Üstel, kurşunlama olayının zanlısının 24 saat geçmeden yakalanmasının da polis teşkilatının suçlulara göz  açtırmadığının göstergesi olduğunu söyledi.

Üstel, kurşunlama olayına öncülük edenlerin de peşinde olduklarını sözlerine ekledi.

-Dinçyürek,

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de açılışta yaptığı konuşmada, bugün ülkede bir ilki gerçekleştirerek Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi’ni hayata geçirdiklerini ifade etti.

Dinçyürek, merkezin insan odaklı olduğuna vurgu yaparak, merkezin erken tanı, hastalığı önleme, hasta takibi ve koruyucu önlemler gibi alanlarda önemli hizmetler vereceğini ifade etti. 

Hakan Dinçyürek, merkezden elde edecekleri verilerle Girne ve Güzelyurt’ta da koruyucu ruh sağlığı merkezi açma hedefinde olduklarının altını çizdi.

Başbakan Ünal Üstel önderliğinde sağlık alanında bir çok proje gerçekleştirildiğini söyleyen Dinçyürek, “4 büyük ilçemizde 4 büyük hastane yapılıyor. Bu bir ilk.” dedi.

Dipkarpaz’dan Lefke’ye bütün sağlık merkezlerinin yenilendiğini, tıbbi cihaz ve kadro takviyesi yapıldığını söyledi. Dinçyürek, Gaziköy ve Dörtyol’da sağlık odası kurduklarını, Gaziköy’e 10 yıl aradan sonra doktor geldiğini belirtti.

Haftaya Tatlısu Sağlık Merkezi’nin de açılacağını söyleyen Dinçyürek, Dikmen’deki sağlık ocağının yapımıyla ilgili prosedürün tamamlandığını bu ay içinde  temelinin atılacağını kaydetti.

Dinçyürek, Devlet Laboratuvarı’nın yapımın da yılın ilk altı ayında tamamlanacağını belirtti.

