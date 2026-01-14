  • BIST 12433.5
  • Altın 6434.23
  • Dolar 43.1637
  • Euro 50.3206
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAİsrail ve Hamas yeniden çatışmaya hazırlanıyor

Üstel: Halkımızı taksitli maaşa mahkum etmedik

» »
Başbakan Ünal Üstel, hükümetin dört yıllık icraatlarını “Halka Hizmet Yolunda Dört Yıl” başlıklı basın toplantısı ile kamuoyuna açıklıyor…
Üstel: Halkımızı taksitli maaşa mahkum etmedik

Başbakan Ünal Üstel, hükümetin dört yıllık icraatlarını “Halka Hizmet Yolunda Dört Yıl” başlıklı basın toplantısı ile kamuoyuna açıklıyor…

Başbakan Üstel, UBP-DP-YDP hükümetinin bir icraat ve reform hükümeti olduğunu belirterek, “Biz laf üretmedik, iş ürettik. Bu çizgimizden 2022’de de 2023’te de 2024’te de 2025’te de sapmadık. Aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. 2026’da da hedefimiz nettir: Daha fazla proje, daha fazla reform! Bu başarıların temelinde inanç, cesaret ve siyasi istikrar vardır” dedi.

Başbakan Üstel, “Siyasi istikrar yoksa projeler yarım kalır, reformlar sonuçsuz kalır. Büyük işler cesaret ister, istikrar ister, inanç ister” ifadelerini kullandı.

Üstel, öncelikli hedeflerinin siyasi istikrarı kurmak ve yarım kalan projeleri tamamlamak olduğunu kaydetti.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TDP Kurultayı 29 Mart'ta14 Ocak 2026 Çarşamba 10:16
  • Hava nasıl olacak?14 Ocak 2026 Çarşamba 09:49
  • Dolardan yeni rekor14 Ocak 2026 Çarşamba 09:48
  • Vasiliu, 94 yaşında hayatını kaybetti14 Ocak 2026 Çarşamba 09:29
  • Erhürman, Başbakan Ünal Üstel'i kabul etti13 Ocak 2026 Salı 16:28
  • Trafik kazası: 1 ağır yaralı13 Ocak 2026 Salı 13:54
  • Döviz güne nasıl başladı?13 Ocak 2026 Salı 09:58
  • Uluhan Oto Galeri soruşturmasında gelişme: 2 isim serbest13 Ocak 2026 Salı 09:19
  • Polis uyardı: Güzelyurt-Çamlıbel yolunda buzlanma13 Ocak 2026 Salı 09:07
  • Meta Avustralya'da 16 yaş altına ait yaklaşık 550 bin hesabı kapattı12 Ocak 2026 Pazartesi 22:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti