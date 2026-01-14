Üstel: Halkımızı taksitli maaşa mahkum etmedik

Başbakan Ünal Üstel, hükümetin dört yıllık icraatlarını “Halka Hizmet Yolunda Dört Yıl” başlıklı basın toplantısı ile kamuoyuna açıklıyor…

Başbakan Üstel, UBP-DP-YDP hükümetinin bir icraat ve reform hükümeti olduğunu belirterek, “Biz laf üretmedik, iş ürettik. Bu çizgimizden 2022’de de 2023’te de 2024’te de 2025’te de sapmadık. Aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. 2026’da da hedefimiz nettir: Daha fazla proje, daha fazla reform! Bu başarıların temelinde inanç, cesaret ve siyasi istikrar vardır” dedi.

Başbakan Üstel, “Siyasi istikrar yoksa projeler yarım kalır, reformlar sonuçsuz kalır. Büyük işler cesaret ister, istikrar ister, inanç ister” ifadelerini kullandı.

Üstel, öncelikli hedeflerinin siyasi istikrarı kurmak ve yarım kalan projeleri tamamlamak olduğunu kaydetti.