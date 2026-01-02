Üstel: Hata olabilir ama düzeltildi

  • BIST 11498.38
Başbakan Ünal Üstel, DAÜ VYK’ya ilişkin Resmi Gazete’de yapılan hatayla ilgili açıklama yaptı; “Hata yapılmış olabilir; ancak bu hata gizlenmemiş, sorumluluğu üstlenilmiş ve düzeltilmiştir.” diye konuştu.

“Doğu Akdeniz Üniversitesi gibi ülkemizin en köklü ve stratejik kurumlarıyla ilgili alınan kararların, hukuka ve usule tam uyum içerisinde, açık ve tartışmaya yer bırakmayacak biçimde yürütülmesi, tüm ilgili makamların ortak sorumluluğudur.” diyen Başbakan Ünal Üstel, “Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazete sürecinde ortaya çıkan teknik bir hata, bazı çevreler tarafından siyasi gerilim ve polemik alanına çekilmek istenmiştir. Oysa gerçek nettir: Hükümetimiz, tespit edilen eksikliği gecikmeden düzeltmiş, kamuoyunu açık biçimde bilgilendirmiştir.” açıklamasında bulundu.

“Hata yapılmış olabilir; ancak bu hata gizlenmemiş, sorumluluğu üstlenilmiş ve düzeltilmiştir.” diyen Üstel, “Yönetim anlayışımız, kusursuzluk iddiası üzerine değil; şeffaflık, hesap verebilirlik ve doğru adımı zamanında atma iradesi üzerine kuruludur.” şeklinde konuştu.

Üstel açıklamasına şöyle devam etti:

“Bu noktada özellikle vurgulamak isteriz ki; Doğu Akdeniz Üniversitesi özelinde uzun süredir devam eden yapısal ve yönetsel sorunlara yönelik alınması gereken ivedi kararların geciktirilmesi, üniversitenin akademik, mali ve kurumsal yapısına ciddi zararlar verme riski taşımaktadır.

DAÜ’nün mevcut durumu, beklemeyi değil; hızlı, kararlı ve eşgüdüm içinde atılacak adımları zorunlu kılmaktadır.

Hükümet olarak, üniversitenin daha fazla yıpranmaması adına çözüm üretme sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Bu sorumluluğun, devletin tüm anayasal makamları tarafından da aynı hassasiyetle paylaşılması gerektiğine inanıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanlığı makamının, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni doğrudan ilgilendiren kararlar öncesinde hükümetle istişareyi daha da artırmasının; sürecin sağlıklı ilerlemesi ve kararların gecikmeden hayata geçirilmesi açısından önemli katkılar sağlayacağı açıktır.

Bu yaklaşım bir eleştiri değil; ortak aklı büyütme ve çözümü hızlandırma çağrısıdır.

Kişisel değerlendirmeler ya da kurumsal mesafeler üzerinden değil; üniversitenin geleceği, öğrencilerin hakları ve yükseköğretimin sürdürülebilirliği üzerinden hareket edilmesi gerekmektedir. Hükümet olarak beklentimiz, bu hayati konuda istişarenin güçlenmesi ve karar süreçlerinin hız kazanmasıdır.

Hükümetimiz, şeffaflık, sorumluluk ve çözüm odaklılık temelinde hareket etmeye; Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin ve ülkemizin geleceğini önceleyen adımları atmaktan geri durmamaya devam edecektir.”

