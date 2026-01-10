  • BIST 12200.95
SON DAKİKAMeteoroloji Dairesi, yarın sabah saat 05.00’e kadar karada ve denizde fırtına uyarısı yaptı.

Veteriner Hekimler Birliği’nden uyarı… “Şap hastalığında rehavete kapılmayın”

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği, şap hastalığı sürecinde rehavete kapılmaması uyarısında bulunarak, bilimden uzak paylaşımlarla kamuoyunun yanıltılmaması çağrısında bulundu.
Veteriner Hekimler Birliği’nden uyarı… “Şap hastalığında rehavete kapılmayın”

Birlik, “tamamen şahsi maddi çıkar kayıplarına dayalı yapılan bilimden uzak, bilgisizce yapılan fikir beyanlarına” kulak asılmaması, doğru, bilimsel ve etik değerlere dayalı bilgilerin sadece veterinerlerin yazılı ve sözlü tavsiyeleri ile yetkili resmi kurum ve kuruluşlardan alınması gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği’nden şap hastalığı sürecine ilişkin yapılan açıklamada, bazı kişilerin sosyal medya üzerinden yetkili makamları ve uzmanları alaycı dille eleştirdiği, ayrıca şap hastalığı açısından riskli bölgelere gidip bilimsel temeli olmayan beyanlarda bulunduğu belirtildi. Açıklamada, bu tür paylaşımların özellikle hastalık riski ve ekonomik sıkıntı yaşayan hayvan yetiştiricilerini olumsuz etkilediği ifade edildi.

Açıklamada, 13 Aralık’ta Boğaziçi köyünde şap hastalığının SAT1 serotipinin tespit edildiği; ardından yürürlükteki veteriner mevzuatı gereği karantina ve dezenfeksiyon tedbirlerinin uygulamaya konulduğu anımsatılarak, şu uyarılarda bulunuldu:

“Büyükbaş hayvanlarda başlatılan ilk tur aşılamanın bittiği bu günlerde açıkça ve sert bir dille belirtmek isteriz ki; çoğu paydaş kurumların tavsiyelerimize dayalı uygulamaya başladığı dezenfeksiyon faaliyetlerinde, ciddiyetten, beceriden ve disiplinden uzak bir şekilde rehavet ortamı ortaya çıkmıştır. Ülke hayvan sağlığı ve ekonomisine olumsuz etkisi uzun yıllar sürebilecek şap hastalığına karşı birkaç aylık süre ile tüm uyarılarımıza ve yetkili resmi kurumların yayımladığı genelgelere uymayı ciddiyetsizlikle dikkate almayan şahıs ve/veya kurumların bu tutumlarından en kısa sürede vazgeçmeleri gerektiğini ısrarla belirtmek isteriz.”

– Bilimden uzak söylemlere itibar edilmemeli”

Halkın ve hayvan yetiştiricilerinin bilimden uzak söylemlere itibar edmemesinin istendiği açıklamada, riskli coğrafyalardan yapılabilecek insan ve araç girişlerinin de yetkili makamlarca ivedilikle kısıtlanması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, bunun yanında, ülkede AB uyumlu veteriner mevzuat kurallarının yürürlükte olduğu, hayvansal ürünlerin resmi veteriner hekim denetiminden geçtiği ve bu nedenle tüketimin şüpheden uzak şekilde yapılabileceği belirtildi, doğru bilginin, veteriner hekimler ile yetkili resmi kurum ve kuruluşlardan alınması gerektiği ifade edildi.

