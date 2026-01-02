Yeni yılın ilk saatlerinde 4 ayrı yerde trafik kazası

Yeni yılın ilk saatlerinde ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında, alkollü içki tesiri altında araç kullandıkları tespit edilen 4 sürücü tutuklandı. Kazalarda yaralanan olmadı, ancak maddi hasar oluştu.

Gazimağusa’da 16 araca çarptı

Saat 00.05 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir otele ait araç park yeri içerisinde, Kemal Taşkın (E-48), 125 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki VG 845 plakalı salon araç ile geri geri dikkatsiz ve tehlikeli şekilde seyrettiği sırada park halinde bulunan toplam 16 araca çarptı. Kazada yaralanan olmadı. Sürücü tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Güzelyurt’ta park halindeki otobüse çarptı

Aynı gün saat 00.30 sıralarında Güzelyurt Mersin Sokak’ta, İsmail Çoban (E-22), 128 miligram alkollü içki tesiri altında, ZRM 902 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada park halinde bulunan TYS 414 plakalı otobüsün sağ arka kısmına çarptı. Kazada yaralanan olmadı, sürücü tutuklandı.

Alsancak’ta trafik ışıklarında duran araca çarptı

Saat 00.30 sıralarında Alsancak Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Mustafa Talha Özdil (E-33), 128 miligram alkollü içki tesiri altında, ZNT 325 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, trafik ışıklarında duran JN 099 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, sürücü tutuklandı.

Girne’de öncelik hakkı ihlali kazaya yol açtı

Saat 04.00 sıralarında Girne Karakız Sokak’ta, Doğan Yetek (E-32), 57 miligram alkollü içki tesiri altında, LS 438 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Mustafa Çağatay Caddesi’ne giriş yaptı. Bu sırada doğu istikametine doğru seyreden MZ 530 plakalı araçla çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı. Yetek tutuklandı.

Polis, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanan sürücülerle ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.