1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı Gazimağusa’da törenle kutlandı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşunun 44’üncü, efsanevi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşunun 62’nci ve Kıbrıs’ın fethinin 449’uncu yıl dönümü nedeniyle kutlanan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bu sabah tüm ilçelerde Atatürk Anıtlarına çelenk sunuldu.

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı çerçevesinde tüm ilçelerde olduğu gibi Gazimagusa’da tören düzenlendi.

Zafer Anıtı’nda yer alan törende protokol sırasına göre anıta çelenkler konuldu.

Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise Piyade Yüzbaşı Levent Eryürek yaptı.

Kıbrıs’ın fethinin 449., Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşunun 62. ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşunun 44. yıldönümünün kutlandığı bu anlamlı günün önemine vurgu yapan Eryürek, bu uğurda hayatlarını kaybeden şehitlere, hayatını kaybeden mücahit ve mücahidelere Allah’tan rahmet diledi. Tören yapılan konuşmanın ardından sona erdi