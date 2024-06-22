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2 bin 476 sürücü kontrol edildi, 3’ü tutuklandı

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Ülke genelinde dün trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2 bin 476 araç sürücüsü kontrol edildi.
2 bin 476 sürücü kontrol edildi, 3’ü tutuklandı

Çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 386 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 3 sürücü tutuklandı ve 20 araç  trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları ise; 156’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 20’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 5’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 61’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 33’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 12’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak ve 95’i diğer trafik suçlarından oluşuyor.

 

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