2020 M. Kemal Deniz Kadınlar Satranç Şampiyonasında İlk hamleler yapıldı

2020 KKSF M. Kemal Deniz Kadınlar Satranç Şampiyonası, sembolik açılışını Türk sporuna adını altın harflerle yazdırmış Dr. Ayten Berkalp’ın yaptığı ilk tur karşılaşmasıyla başladı. Açılış hamlesi öncesinde kısa bir konuşma yapan KKSF Başkanı Doç. Dr. Hasan SAMANİ, çoçuklarımızın, gençlerimizin topluma mal olmuş değerleri bir nebze tanıması adına sevgili Dr. Ayten BERKALP’ı turnuvanın açılış hamlesini yapması için davet ettiklerini belirtti.

Deniz Plaza Şirketler Grubu’nun desteğiyle düzenlenen, ve 28 kadın sporcunun mücadele ettiği Şampiyona, YDÜ Koleji Kafeteryasında 25 Eylül Salı günü oynanan ilk iki turla başladı.

Hakemliklerini NA Ahmet KANSAL ve NA Ayşe TOLGAR’ın üstlendiği turnuva 5 tur üzerinden oynanacak, final sıralamada birinci ile eş puanlı sporcuların bulunması durumunda şampiyonu belirlemek üzere eşitlik bozma maçlarına gidilecek.

Kadınlar Şampiyonası Mağusa View Hotel’de 27 ve 28 Ağustos tarihlerinde oynanacak 3 tur ile sona erecek.