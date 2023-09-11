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3 saatlik elektrik kesintisi!

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3 saatlik elektrik kesintisi!
3 saatlik elektrik kesintisi!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın 16.00-19.00 saatleri arasında bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, kesintiden şu bölgeler etkilenecek:

"Lefkoşa/Güzelyurt Anayolunun Kooperatif Gaz Çemberi ile Öğretmen Evleri arasında kalan kısmının kuzey ve güneyinde kalan yerleşim yerleri; Alayköy Sanayi Bölgesi, Lefkoşa/Güzelyurt anayolu üzerinde Başakşehir Üniversitesi ile Evsu Tesisleri arasında kalan tesisler; Atatürk Caddesi’nin Gönyeli Çemberi ile Gönyeli Camii arasında kalan kısmının kuzey doğusunda olan bölge; Şehit Çocuğu Arsaları Bölgesi, Gönyeli Belediye Binası Batısı, Öğretmen Sosyal Konutları Bölgesi ve Levent İlkokulu Bölgesi, Gönyeli çemberinden YDÜ kuzeyindeki Kofalılar sitesine kadar olan bölgeler"

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