3 saatlik elektrik kesintisi!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın 16.00-19.00 saatleri arasında bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, kesintiden şu bölgeler etkilenecek:
"Lefkoşa/Güzelyurt Anayolunun Kooperatif Gaz Çemberi ile Öğretmen Evleri arasında kalan kısmının kuzey ve güneyinde kalan yerleşim yerleri; Alayköy Sanayi Bölgesi, Lefkoşa/Güzelyurt anayolu üzerinde Başakşehir Üniversitesi ile Evsu Tesisleri arasında kalan tesisler; Atatürk Caddesi’nin Gönyeli Çemberi ile Gönyeli Camii arasında kalan kısmının kuzey doğusunda olan bölge; Şehit Çocuğu Arsaları Bölgesi, Gönyeli Belediye Binası Batısı, Öğretmen Sosyal Konutları Bölgesi ve Levent İlkokulu Bölgesi, Gönyeli çemberinden YDÜ kuzeyindeki Kofalılar sitesine kadar olan bölgeler"
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