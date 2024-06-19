4 günlük Kurban Bayramı'nın bugün son günü

İslam aleminin iki bayramından biri olan dört günlük Kurban Bayramı'nın bugün son günü…

İlk günü Babalar Günü'ne de denk gelen Kurban Bayramı'nda vatandaşlar hem bayramlaştı hem Babalar Günü'nü kutladı.

Dört gün olan ve hafta sonu ile birleşen bayram tatili, beş gün oldu. Bazı iş yerleri ise bayramda da hizmet vermeyi sürdürüyor.

Bayramda kurban kesenler kuzu için ortalama 13-17 bin TL arasında, dana için ise 100-130 bin TL arasında ücret ödedi.

Sıcak havanın etkili olduğu ülkede dün bayramlaşmalar nedeniyle trafikte yoğunluk gözlemlendi. Vatandaşlar, bugün de bayram ziyaretlerini sürdürüyor.

TRAFİĞE DİKKAT!

Bayram tatili boyunca 24 saat kesintisiz halkın hizmetinde olacak Polis Genel Müdürlüğü, vatandaşlara, alkollü ve süratli araç kullanılmaması uyarısı yaptı, “Trafikte önceliğiniz, sürat yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak olsun” dedi.

Belediyeler de, her bayram olduğu gibi bu bayram da hizmetlerin aralıksız sürdürülebilmesi için tedbirlerini aldı.

Öte yandan, bayram tatili, arife günü Gemikonağı’nda yaşanan ve 26 yaşındaki gencin ölümüne sebep olan trafik kazası nedeniyle buruk başladı.

POLİS, 24 SAAT KESİNTİSİZ HALKIN HİZMETİNDE OLACAK

Polis Genel Müdürlüğü, bayram tatili boyunca 24 saat kesintisiz halkın hizmetinde olacak.

Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, halkın Kurban Bayramı’nı, huzur ve güven ortamı içerisinde geçirebilmesi için tüm emniyet tedbirlerinin alındığı kaydedildi.

Açıklamada, şikayet ve yardım taleplerini değerlendirmek üzere, her zaman olduğu gibi bayram tatili süresince de, “155 Polis İmdat, 199 İtfaiye, 156 Narkotik” ve diğer telefon hatları ile kesintisiz olarak 24 saat halkın hizmetinde olunacağı belirtildi.

Açıklamada, olası yangın ve hırsızlığa karşı önlem alınması, alkollü içki tesiri altında araç kullanılmaması, araç kullanırken cep telefonu kullanılmaması ve emniyet kemeri takılması, sürat yapılmaması ve motosiklet tipi araçları kullanan sürücüler ve yolcuların koruyucu kask takması konularında uyarılarda bulunulurken, “Trafikte önceliğiniz, sürat yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak olsun.” vurgusu yapıldı.