Çatalköy Villa Fırtına yolu, Hz. Ömer Türbesi ve civarında 5 saatlik elektrik kesintisi
Çatalköy Villa Fırtına yolu, Hz. Ömer Türbesi ve civarında bugün 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.00-15.00 saatleri arasında Çatalköy Villa Fırtına yolu, Hz. Ömer Türbesi ve civarına elektrik verilemeyecek.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.