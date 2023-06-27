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5 saatlik elektrik kesintisi!

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Çatalköy Villa Fırtına yolu, Hz. Ömer Türbesi ve civarında 5 saatlik elektrik kesintisi
5 saatlik elektrik kesintisi!

Çatalköy Villa Fırtına yolu, Hz. Ömer Türbesi ve civarında 5 saatlik elektrik kesintisi

Çatalköy Villa Fırtına yolu, Hz. Ömer Türbesi ve civarında bugün 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.00-15.00 saatleri arasında Çatalköy Villa Fırtına yolu, Hz. Ömer Türbesi ve civarına elektrik verilemeyecek.

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